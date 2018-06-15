大摩：油服股潛在上漲空間大 首選宏華、華油能源

摩根土丹利今 (15) 日發表報告，認為油服業上升週期仍屬初階，大部分在岸油服股有更多潛在上升空間。該行重申對行業「正面」看法，首選宏華 (0196-HK) 及華油能源 (1251-HK)。宏華目標價由港幣 1.05 元上調至港幣 1.26 元，華油能源目標價由港幣 0.81 元上調至港幣 1.49 元。

截至今 (15) 日 15:45，宏華 0.78 元，與前一交易日持平；華油能源報港幣 0.92 元，上漲 1.099%。

圖：新浪財經

報告指出，大部分油企設定保守的 2018 年資本開支預算，但相信資本開支會在 2019 年及 2020 年增加，又稱一般石油週期維持多年，走勢未來 6 至 12 個月不太有機會逆轉，相信油服企業仍在上升週期初階，帶動 2018 至 2020 年獲利持續復甦。

摩根士丹利表示，見到新油服訂單及合約，顯示上升週期在 2018 年年初展開。在新訂單增加下，大部分油服企業在 2018 年將開始受惠於收益擴張，毛利擴張則會在 2019 年至 2020 年上升週期中後段出現。

此外，摩根士丹利還給予中石化油服 (1033-HK)「增持」評級，目標價由港幣 1.79 元降至港幣 1.7 元；海隆 (1623-HK)「增持」，目標價從港幣 1.36 元調升至港幣 1.7 元；中海油服 (2883-HK)「增持」，目標價維持港幣 8.89 元。