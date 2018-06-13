都覺得到頭了？FANG內部人拋股速度史上最快

過去幾年，Facebook，Amazon, Netfliz，和 Google（母公司 Alphabet) 組成的 「FANG」 陣營，一直是美股市場的非常強勢存在。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 表示，由於它們被許多投資者當成市場周期尾聲的「防禦性」板塊，這些科技股迄今為止出現了創紀錄的資金流入。

自從全球金融危機以來，Amazon、Google、Twitter、Ebay、Netflix 和 Facebook 等「電子商務」公司的市值，上漲了 617%。

但是，「FANG」陣營內部人士已經開始「跳船」了，他們今年拋股速度史上最快。

彭博社數據顯示，年初至今，Facebook，Amazon, Netfliz，和 Google 母公司 Alphabet 的高管和董事已經出售了 45.8 億美元的股票。

按照這個速度，他們將在 2018 年前六個月套現超過 50 億美元，是 2012 年 Facebook 上市以來的最高紀錄。

投資網站 InsiderInsights.com 創始人、研究主管 Jonathan Moreland 表示，如果這些公司的高管和董事們繼續拋股，將是反映內部人士情緒的有力指標，而在二十年前科技泡沫破裂期間，股票下跌 20、30、40%，內部人士仍然在拋售。

這些大公司出現這種大規模內幕交易，證實了美國證監會（SEC）委員最近的警告：內部人士通過公司的庫藏股計劃套現。

首先，庫藏股計劃宣布後，內部人士拋股從每天 10 萬美元，猛增到每天 50 萬美元，收益也增加了 7500 萬美元；這些大公司近 1/3 在宣布庫藏股後的第一個十天裡，就有一個內部人士拋股。

其次，在股票庫藏股公告前幾天，這些公司股票平均跑輸大盤 1.4%，公告宣布後的 30 天裡，這些公司的股票平均跑贏大盤 2.5%。