美股牛市還沒完 專家：2018年底前標普500可望再漲11%

美股牛市尚未告終，投資專家研判，在企業獲利看俏的情況下，2018 年底前，標普 500 指數，可望較當前水平再漲 11%。

上週五 (6 月 8 日) 美股收高，標普 500 指數收漲 0.31%，至 2779.03 點；道瓊工業指數收漲 0.30%，至 25316.53 點；那斯達克指數收漲 0.14%，至 7645.51 點。

根據 CNBC 報導，投資公司 Federated Investors 副總裁 Steve Chiavarone 表示，受惠於強勁的企業收入，預估 2018 年底前，標普 500 指數有望攀上 3100 點。

與當前水平相比，標普 500 指數估計可再漲 11%。

Chiavarone 指出，對美股的觀察，已回歸基本面。

Chiavarone 認為，通膨率飆高、聯準會 (Fed) 加快升息步調，是美股牛市可能面臨的風險。

資產管理公司 Stewart Capital Advisors 投資長 Malcolm Polley 也表示，強勁的企業獲利，有助延長美股牛市，「當前市場狀況很不錯，有許多理想標的，不像 1998 年，那時什麼都找不到。」

Polley 預估，2018 全年，標普 500 指數至少會漲 10%。