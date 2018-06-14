美股盤中─Nasdaq創新高點 投資人等待Fed利率決議

Twenty-First Century Fox 與 Netflix 股價上漲，帶動了 Nasdaq 指數創新高點。一位法官裁決 AT&T 與 Time Warner 併購案可以進行，全面拉抬了媒體股。

股市大盤則少有變動，投資人等待聯準會 (Fed) 的利率決議。

台北時間 23:59

道瓊工業平均指數上漲 17.44 點或 0.07% 至 25338.17。

Nasdaq 指數上漲 40.95 點或 0.53% 至 7744.74。

S&P 500 指數上漲 3.64 點或 0.13% 至 2790.49。

美國一家地方法院允許 AT&T 以 850 億美元併購 Time Warner 後，大多媒體股與通訊股週三均上漲。

Fed 為期二天的政策會議今日結束，台北時間凌晨 02:00 Fed 將公布利率決議及會後聲明。

預期 Fed 將宣布升息一碼。由於經濟有健康跡象，央行有意讓貨幣政策正常化。

美國週二公布 5 月消費者物價指數較去年同期上升 2.8%，創 2012 年 2 月以來最大升幅，4 月為上升 2.5%。

過去二週，美國股市似乎相對平靜，Fed 較為緊縮的貨幣政策，加上歐洲央行更為鷹派的談話，使得債務沉重的經濟體，如義大利與巴西，受到壓力。

歐洲央行將於週四舉行政策會議。該央行經濟學家 Peter Praet 上週說，央行在會議中，可能討論如何縮減購債計畫，此一行動可能影響全球利率。

此外，政治仍可能影響投資人心理。市場評估川普總統與北韓領導人金正恩會晤的結果。他們於週二簽署了協定，致力讓朝鮮半島完全無核化。