經濟利多美股旺 調查：標普500全年可望漲逾2成

美國經濟、企業獲利強勁成長，有助股市持續攀高；市調機構 FactSet 對分析師的調查結果顯示，2018 全年，標普 500 指數可望上漲 20.7%。

美股週三 (6 日) 收漲，標普 500 指數收漲 0.9%，至 2772.35 點；道瓊工業指數收漲 1.4%，至 25146.39 點；那斯達克指數收漲 0.7%，至 7689.24 點，連續 3 天創新高。

自財報季結束以來，投資人開始擔心，首季的獲利成長，是否已見頂？對此，分析師認為，強勁的經濟數據，可為今明兩年的股市表現，提供支撐。

根據 CNBC 報導，金融服務公司 Canaccord Genuity 股票策略師 Tony Dwyer 在最新報告中指出，標普 500 每股收益，將從 155 美元上修至 160 美元。

Dwyer 強調，「我不認為這個數字太高」。

Dwyer 稱，年初以來的經濟成長動能並未消退，消費者信心逼近歷史高點，「若經濟不振，這些情況根本不會發生。」

FactSet 的調查結果，與 Dwyer 的看法一致，FactSet 資料顯示，2018 全年，標普 500 指數可望上漲 20.7%，每股收益約為 160.11 美元。

Dwyer 預估，今年標普 500 指數有機會攀上 3200 點。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 於 5 月初表示，投資人低估了美股潛力，預計標普 500 指數將在今年攀上 3000 點，有 13% 左右的上漲空間。