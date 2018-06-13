新興市場教父麥樸思：投資朝鮮商機無限

北京時間13日消息，前鄧普頓新興市場團隊主席、有“新興市場教父”之稱的麥樸思(MarkMobius)周二表示，朝鮮經濟的潛在開放可能意味著巨大的商業機遇。

對朝鮮基礎設施和礦業的投資是麥樸思的主要興趣所在。他指出，朝鮮有2500萬人口，如果加入韓國5000萬人口的市場，將給投資者帶來巨大機會。

他在接受CNBC採訪時稱：“這意味著一個更大的市場，對我來說，最令人興奮的是有機會在韓國、中國和俄羅斯之間架起一座橋梁。因為這樣你就可以有鐵路和公路通過朝鮮進入這些大國，這是一個巨大的機會。”

投資者此前就註意到，朝鮮擁有龐大、紀律嚴明且相對廉價的勞動力，但考慮到該國與世界大部分地區的差距有多大，一些人質疑該國人口趕上現代經濟的能力。

但麥樸思對朝鮮勞動力的潛力充滿信心。他表示：“朝鮮將能夠非常迅速地趕上，因為那里的教育背景很好，讓我們面對現實，看看他們發展了什麽——核能力是一項驚人的技術壯舉。因此我相信，他們將迅速趕上，韓國將幫助他們。”

除了勞動力之外，朝鮮還擁有價值數萬億美元的自然資源。位於首爾的朝鮮資源研究所2013年估計，朝鮮的礦産儲量可能價值6萬億美元。

麥樸思表示：“我們首先從開採能力的角度來看，稀土、石油、天然氣，朝鮮有巨大的資源可供開發。 當然，一旦生活水平開始提高，消費革命就會發生。所以我要說的是，一開始就是資源和交通——鐵路、公路，向北一直延伸到中國和俄羅斯。”

來源：新浪美股

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