PERC技術已成光伏應用領跑者項目主力

鈍化發射極和背面(PERC)技術正在成為太陽能光伏電池新一代的常規技術。據業内機構亞化咨詢向記者提供的2017十大應用領跑者基地中標結果及技術類型匯總統計可見，PERC已成應用領跑者項目的主力軍，佔比高達65%。

據悉，製造工藝的成熟和較低的資本投入使PERC電池産能易於擴張，加上下遊市場對高功率組件的需求，光伏行業正積極擴張PERC電池産能。2017年，全球太陽電池産能約125GW，其中PERC電池産能達35GW。2018年新建或升級的P型晶矽太陽電池産線，基本都將採用PERC技術。

與常規電池産線相比，PERC技術僅需增加背鈍化和激光開槽工段，以及金屬化工藝的適當配合，就能有效提升太陽電池轉換效率。PERC技術使P型晶矽太陽電池的效率提升到以前無法想象的地步。晶科能源於2017年10月和2018年5月分别宣布了創紀錄的多晶PERC電池和單晶PERC電池，效率分别達22.04%和23.95%。

PERC技術的優勢還體現在與其他高效電池和組件技術兼容，持續提升效率和發電能力的潛力。通過與多主栅、選擇性發射極和TOPCon等技術的疊加，PERC電池效率可以進一步提升;組合金剛線切割和黑矽技術，可以提高多晶電池性價比。而雙面PERC電池在幾乎不增加成本的情況下實現雙面發電，在系統端實現10%-25%的發電增益，極大地增強了PERC技術的競爭力與未來發展潛力。

與此同時，PERC産線設備的持續完善和國産化，以及適用於PERC工藝的導電漿料和金屬化技術的不斷進步，也有利於PERC技術的推廣應用，PERC單晶與多晶電池量産效率近期將普遍超過22%和21%。

亞化咨詢匯總整理了2017十大應用領跑者基地中標結果及技術類型，從總的技術類型來看，單晶佔比為85%，多晶為15%;從細分技術類型佔比來看，PERC無疑是去年應用領跑者項目的主力軍。在5GW的應用領跑者項目中，PERC中標量達3274MW，佔比高達65%。其中單晶PERC中標佔比約為90%，多晶PERC佔比約為10%。

此外，與以往領跑者項目不同的是，雙面産品越來越成為標的新寵兒，其總中標量約為2.6GW，佔比達52%，其中PERC雙面中標量約為1.45GW，佔比近30%。目前，天合、隆基樂葉、晶澳、愛旭等多家廠商均推出了雙面PERC産品。可以預見，雙面PERC將成為PERC後續發展的重要路線。

另據悉，第四屆PERC太陽電池與雙面發電論壇將於2018年6月28-29日在江蘇無錫召開。會議將探討全球與中國光伏行業展望與PERC技術前景、多晶與單晶PERC電池的競爭力分析與市場份額、PERC電池産線優化與關鍵技術裝備、雙面PERC電池技術挑戰、測試標準與背面發電優化等。來自晶科、通威、天合、中科院電工所、中科院微電子所、國家電網電力科學院等企業和單位的專家將參會併作報告。

來源：中國證券網

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