鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-17 13:18

美股費城半導體指數重挫與台積電法說會行情失靈雙重打擊，外資提款台股引發踩踏恐慌，大盤今 (17) 日開低走低，盤中一度重挫達 2801.32 點，創下史上最大盤中跌點，超過今年 6 月 8 日創下的最大跌點 2,694.08 點，下探至 42823.66 點，市場多頭防線一夕瓦解下，電子資金大舉撤出，被動元件族群慘淪盤面重災區，包括龍頭國巨 (2327-TW) 等逾 10 檔個股盤中跌停。

史上最大盤中跌點逾2800點 被動元件逾10檔推骨牌跌停 華新科股價腰斬最慘。(圖：shutterstock)

國巨 *(2327-TW) 盤中當其衝，股價遭無情摜至跌停價 699 元，跌幅達 9.92%，失守 700 元整數關卡。同屬集團旗下的凱美 (2375-TW) 重挫 9.42% 至 149 元，大毅 (2478-TW) 重摔 9.81% 至 142.5 元。

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被動元件族群幾乎全線崩盤，禾伸堂 (3026-TW) 盤中殺至跌停價 690 元，立隆電 (2472-TW) 亮綠燈跌停至 288 元。此外，千如 (3236-TWO) 重挫 9.59% 至 48.55 元，鈺鎧 (5228-TWO) 大跌 9.93% 至 43.55 元，華容 (5328-TWO) 跌停至 60.3 元，九豪 (6127-TWO) 重摔 9.9% 至 60.1 元。

另外，被動元件族群近期多檔個股因股價震盪劇烈相繼被列入處置股，加劇了市場恐慌情緒。華新科 (2492-TW) 於昨日起被列入處置股，今日開盤即面臨強大賣壓，盤中重摔跌停至 307.5 元，跌幅達 9.96%，距離 6/26 最高點 645 元，價差達 337.5 元，跌幅更重達 52.3% ，股價已經被腰斬了