【華冠投顧】行情推升量能擴大、KD高檔出現空方交叉

◆盤勢分析

一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

3026 禾伸堂：股價進入高檔震盪，法人籌碼有鬆動的現象留意月線仰角的變化，只要量能放大 1.4 萬張就是方向

3016 嘉晶：個股今天價量齊揚，帶量再創波段新高後續仍有機會出現高點，建議沿 10 日線觀察即可

2478 大毅：今天創高出現上影線，量能擴大到均量之上投信近期買盤升溫，短線震盪之後，須留意 5 日線支撐

3019 亞光：今天雖出現黑 K 紡錘線，但創整理以來新高目前量能進仍在均量之上，後續仍有機會表態

3105 穩懋：股價多次回測年線，在低檔出現帶量買盤目前長期均線處於下彎的格局，預期將延長股價表現到 Q3

3504 揚明光：股價不斷創新高，個股持續走布林上緣區間量能持續擴大到均量之上，目前仍未出現翻空的現象

2344 華邦電：自 5 月中出現帶量長紅後，股價即橫向整理今天在半年線附近出現帶量紅 K，後續將逐漸完成打底

#台股盤勢分析：

受到昨天漲停家數大增的帶動，今天成交量能進一步擴大多數人似乎已經忘了風險，只要開高出量，買盤隨即湧入今天 KD 指標出現空方交叉，加上 K 棒持續出現低點後續主流族群續強與否，將是台股成長的重要關鍵盤面上主流，除了矽晶圓以及被動元件零星表現 MOSET 漲幅持續擴大，光學鏡頭也出現輪漲格局車用鏡頭以及 3D 感測運算，仍是光學的顯學而電動車題材出現個股表現，後續族群仍有機會表現指數持續震盪，留意持股風險，避險過度信用交易

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

