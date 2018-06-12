【豐銀投顧】晶焱再漲停 川金大會平常心看待

眾所囑目的川金大會今天登場，其實筆者不認為對股市會有什麼重大的影響，因為雙方不太可能翻臉，所以看空的人不免失望。但雙方也未必能有什麼實質的進展，因此做多的人也沒討到便宜。更重要的是，其實接下來還有聯準會，預計應該是會升息一碼。但是會後的聲明對日後美國的利率走向，是要升的快還是慢，恐怕才是影響全球股市日後的關鍵。去年美國升息速度放慢，所以美元弱勢使得全球新興市場大漲幾乎整整一年。但現在美元在近期因為升息的消息不斷，因此又恢復了過去的強勢，使得台股指數一直漲不動，但中小指數在內資的主導下活繃亂跳，就是這個原因。



既然如此，我們就應該把重點放在選股上，除了我們之前介紹的 3707 漢磊及 4919 新唐以外，還有一檔適合長線持有的即是 6411 晶焱了。眾所皆知，近期被動元件非常的熱。被動元件是為了保護主動元件，也就是晶片裏的電晶體不會因為電流的不穩定而故障。因此有電感、電容、電阻分別來偵測、儲存及截斷不正常的電流。而在最新的半導體製程中，許多的晶片都是 10 奈米以內，之後甚至會有 7 奈米、5 奈米，這些微小的電晶體恐怕更不能承受不正常的電流或是靜電。因此這個時候 ESD 保護元件就變得很重要了。

報載: 由於國際 IDM 廠在 ESD 產能近年來未有明顯擴產影響下，加上 ESD／TVS 元件使用數量大幅成長，使國際大廠 ESD 元件交期大幅拉長。市場傳出，目前意法半導體（STM）雖然交期相對穩定，但也必須 20 周才能交貨，NXP 分割出來的安世半導體（Nexperia）已經將交期拉長到 20～26 周，相較往年正常水準的 8 周增加許多。由此可知 ESD 未來的需求將會非常大，可能會是過去翻倍的成長速度在增加，因此 6411 晶焱長線投資的價值就浮現，這也就是為何我們早在今年二月就不斷推薦的主因，希望投資人能因筆者之前的介紹而獲利，祝您操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師