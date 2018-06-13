

◆盤勢分析

1. 川普總統與北韓領導人金正恩簽署了一份協議，要在朝鮮半島上建立一個和平政權，並改善美朝關係，惟協議中缺少半島無核化的過程細節，使得股市走勢受限，美國股市週二收盤少有變動。道瓊、S&P500 收在平盤附近，科技股漲幅較大，NASDAQ、SOX 上漲皆在 0.5% 以上，對於近期台股市場焦點電子股將持續有助益。

2. 川金會前國際股市普遍呈觀望整理，週二台股開低後在平盤附近震盪，惟電子股震盪劇烈，使得週二台股成交金額放大至 1799.27 億元，電子股成為市場焦點所在，區塊內各族群漲跌互見，金融、非金電則普遍整理，終場指數小跌 4.44 點，跌幅 0.04%，收在 11144.79。

3. 觀察台股技術面，台股經過 6 月初急漲後，由於短線正乖離過大，且日 KD 來到高檔超買區，使得近期指數進入拉回整理，由於上週二出現放量長黑棒，短線台股恐怕仍是震盪整理，惟各天期均線仍是多頭排列，且 6 月初突破的型態頸線 11000 附近具備強勁支撐，預料即便指數進入震盪，回檔空間應該不大，持續走揚的 20 日均線，以及型態頸線 11000 附近具備強撐，操作上或可採逢回留意。觀察台股籌碼面，週二外資 - 36.64 億元、投信 + 1.98 億元、自營商 + 3.85 億元，三大法人合計賣超 30.81 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.05%、金融 - 0.47%、非金電 - 0.01%、櫃檯市場 + 0.33%，電子股佔大盤成交比重盤中一度來到 80% 以上，持續是資金匯集所在，惟漲多族群開始出現大幅震盪，操作上應避免追高，宜選擇底部成型、近期轉強者，亦或是強勢股有經過適度回檔的族群，例如光通訊、LED、PCB 原料、二極體、PA，操作上或較值得留意；金融股近期創高後稍有回檔，惟回檔空間有限，回檔過程中量能亦獲得控制，指標性個股維持強勢下，持續是近期最穩健上攻的區塊；非金電近期較無延續的族群性，週二以電動車相關、醫美、醫材表現較佳，趨勢偏多近期稍有回檔的水泥、食品、一線塑化，操作上或可採低接留意。

5. 在電子股部份，週二佔大盤成交比重達 76.11%，惟權值電子股普遍沒有表現，顯然資金仍是聚焦於各別族群，漲多的族群被動元件、CD-R 開始出現大幅震盪，指標股 2327 國巨、2323 中環甚至轉弱，操作上必須留意追高風險，強勢股光學、MOSFET，3406 玉晶光、3504 揚明光、3317 尼克森、6138 茂達、8261 富鼎維持強勢整理，近期仍將是盤面焦點。再者，底部成型、近期轉強者，例如光通訊、LED，光通訊指標股 3025 星通，操作上留意 3234 光環、3081 聯亞；LED 指標股 3591 艾笛森，操作上留意 2448 晶電。此外，強勢股有經過適度回檔的族群，例如 PCB 原料、二極體、PA，PCB 原料指標股 3645 達邁、8358 金居，操作上或可留意 6274 台燿、6213 聯茂；PA 近期相對強勢指標在 2455 全新，操作上 3105 穩懋、8086 宏捷科採區間因應；二極體則是留意 2481 強茂、5425 台半。

6. 報載 3008 大立光於週二召開股東常會，會中通過去年盈餘每股配發 72.5 元現金股利，高層並且釋出近期營運展望，高層表示目前產能滿載，訂單能見度已經由過去僅有一個月，變成產能滿載的情況，7 月起蘋果新 iPhone 訂單開始出貨，將驅動下半年營運成長動能。近期光學股表現族群性持續整齊，在 3008 大立光正面消息激勵下，光學短線持續是盤面焦點。

7. 在金融股部份，週二佔大盤成交比重僅有 3.44%，金融股近期創高後稍有回檔，惟回檔空間有限，回檔過程中量能亦獲得控制，指標性個股皆維持強勢整理，例如 2801 彰銀、2884 玉山金、2892 第一金，操作上持續聚焦於佔權值且漲勢落後的 2881 富邦金、2882 國泰金。

8. 至於非金電，近期較無延續的族群性，週二以電動車相關、醫美、醫材表現較佳，趨勢偏多近期稍有回檔的水泥、食品、一線塑化，操作上或可採低接留意。電動車相關指標股 4739 康普，操作上留意 1536 和大、4721 美琪瑪、3665 貿聯 - KY；醫美指標股 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY，操作上留意 8436 大江；醫材指標股 4121 優盛、4104 佳醫，操作上留意 4736 泰博、4107 邦特。趨勢偏多近期稍有回檔者，水泥股焦點持續在 1101 台泥、1102 亞泥；食品股聚焦 1216 統一；一線塑化以 1303 南亞、1326 台化、6505 台塑化為操作重心。