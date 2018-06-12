易居：5月全國11城新房成交均價突破2萬元/平方米 深圳最高

易居房地産研究院12日發布最新研報稱，今年5月全國100個城市新建商品住宅成交均價為12514元/平方米，目前已保持連續10個月的同比增幅收窄態勢。

數據顯示，5月100個城市新建商品住宅中，一線、二線、三四線城市成交均價同比增幅分别為3.2%、14%和11.8%。

易居研究院智庫研究總監嚴躍進表示，分城市來看，5月份二線城市房價同比漲幅是最大，這也是本輪政策調控中二線城市政策頻頻加碼的重要原因。

橫向對比看，一線城市同比增幅最高點出現在2016年9月，這恰是“930新政”出台的時候，隨後此類城市房價同比增幅曲線開始收窄。受一線城市房價降溫的影響，到2017年下半年，二線城市、三四線城市也呈現了降溫的態勢，即同比增幅曲線從高位開始下行。

報告顯示，5月，100個城市中，房價突破兩萬元的城市共有11個，包括深圳、上海、北京、廈門、三亞、杭州、福州、寧波、南京、燕郊和珠海。

其中，房價最高的城市為深圳，達到55874元/平方米，而房價最低的城市則為荊門，為4412元/平方米。從城市分類中可以看出，燕郊成為三四線城市中房價最高的城市，達到了20966元/平方米的水平。

不過，報告指出，環京區域的房價增幅收窄態勢最明顯，尤其是廊坊市下轄的“北三縣”等城市更是如此。5月份，香河、大廠、燕郊等環京城市房價同比跌幅分别達到了26%、24%和21%。

嚴躍進強調，“房住不炒”的政策邏輯不變，預計6月份部分三四線城市依然會出台包括限售在内的政策，以進一步穩定市場價格和預期。

來源：中國證券網

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