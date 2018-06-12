奔馳、瑪莎拉蒂召回近8000輛進口汽車

海關總署12日發布公告，宣布因存在安全隱患，梅賽德斯-奔馳和瑪莎拉蒂將召回近8000輛進口汽車。

梅賽德斯-奔馳(中國)汽車銷售有限公司向海關總署備案的召回計劃顯示，由於左側門鎖雖然在鎖止位置，但併不能真正鎖止，存在安全隱患。從6月12日起，奔馳召回部分2017年1月4日至2017年6月5日期間生産的進口奔馳GLS SUV和S級汽車，共計7799輛。

另外，由於安全帶裝置存在安全隱患，奔馳還準備從6月12日起，召回25輛2017年3月28日至2017年7月28日期間生産的進口奔馳AMG GT汽車。

瑪莎拉蒂方面，由於供應商在前副車架生産過程中出現人為失誤，導緻部分焊縫不完整。在長期使用車輛後，可能會導緻前副車架相關焊接部位不能牢固連接，進而可能導緻前副車架的幾何參數發生變化。在某些情況下，可能會導緻車輛不易控製，存在安全隱患。

鑒於此，瑪莎拉蒂(中國)汽車貿易有限公司計劃從6月19日起，召回2017年8月4日至2017年10月9日期間生産的12輛總裁車輛；召回2017年7月31日至2017年10月26日期間生産的20輛吉博力車輛；召回2017年8月1日至2017年12月12日期間生産的35輛萊凡特車輛。

記者註意到，近兩個月來，多家知名汽車企業接連宣布從中國召回旗下車輛，涉及寶馬、奧迪、沃爾沃、保時捷等品牌數萬輛汽車。

來源： 新華網

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