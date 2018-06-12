銀保監會：當前保險業償付能力充足穩定

從中國銀保監會獲悉，截至一季度末，我國保險公司平均綜合償付能力充足率為248%，顯著高於100%的償付能力達標線，保險業償付能力充足穩定。

銀保監會近日召開償付能力監管委員會第42次工作會議，納入此次會議審議的173家保險公司的平均綜合償付能力充足率為248%，較上季末下降3個百分點;平均核心償付能力充足率為237%，較上季末下降2.9個百分點。

具體來看，財産險公司、人身險公司、再保險公司的平均綜合償付能力充足率分别為264%、243%和309%。

銀保監會副主席陳文輝表示，當前保險業風險總體可控，但風險形勢依然復雜嚴峻。銀保監會將對公司治理存在問題的公司採取必要措施，督促公司及時進行整改。對流動性風險較大的公司繼續加強跟蹤監測，督促公司切實抓好風險防控工作。

償付能力是指保險公司償還債務的能力。綜合償付能力充足率衡量保險公司資本的總體充足狀況，核心償付能力充足率衡量保險公司高質量資本的充足狀況。

來源： 新華網

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