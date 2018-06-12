理文造紙(02314-HK)：Gold Best轉讓公司56.88%股權

理文造紙(02314-HK)公告稱，2018年6月12日，Gold Best向李文俊博士轉讓公司1,075,565,040股股份，向李文斌先生轉讓公司953,802,960股股份及向李運強先生轉讓公司507,342,000股股份。股份以零代價及饋贈方式轉讓。

轉讓前，Gold Best持有公司2,536,710,000股已發行股份(相當於公司已發行股份總數約56.88%);李文俊博士持有公司283,426,000股已發行股份(相當於公司已發行股份總數約6.35%);李文斌先生持有公司309,130,000股已發行股份(相當於公司已發行股份總數約6.93%);及除透過其全資擁有的公司GoldBest間接持有的股權外，李運強先生併非公司的註冊股東。

李文俊博士及李文斌先生均為李運強先生的兒子。Gold Best乃於英屬處女群島註冊成立的一家公司，由李運強先生全資擁有。

轉讓事項完成後，李文俊博士持有公司1,358,991,040股已發行股份(相當於公司已發行股份總數約30.47%);李文斌先生持有公司1,262,932,960股已發行股份(相當於公司已發行股份總數約28.32%);李運強先生持有公司507,342,000股已發行股份(相當於公司已發行股份總數約11.38%);及GoldBest不再持有公司任何已發行股份。

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