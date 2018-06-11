一位經理人警告 股市可能崩盤的跡象 現在出現了

根據 CNBC 分析報導，一位資產經理人指出，儘管企業獲利強勁，全球經濟復甦，且失業率偏低，讓經濟展望呈現一片昇平景象，然而不祥之兆也可能正隱約而來。

2 月初曾準確預測到股市大幅回檔的 Fasanara 資本公司執行長費里亞 (Francesco Filia) 說，此不祥之兆恐引發股市崩盤，且時間可能稍早，而非稍晚。

他於週一在提供給客戶的報告中說，股價偏高的風險日益增加，或近來股市快速回檔修正，都顯示出了全球股市的脆弱性。該報告還指出，波動指數 VIX 於 2 月大幅上升，土耳其貨幣里拉近幾個月大幅下跌，義大利債券價格走勢如雲霄飛車一般，都是金融網絡出現系統性不穩定的初期警訊。

「如果這項觀點正確，」他說。「一項嚴重的反轉，全球股市的重大利空時刻，可能即將隨之而來。」

由於企業獲利與經濟成長的基本面良好，已多次讓股市自近來的動盪中反彈。此時預測股市崩盤，似乎有所矛盾。但該基金的報告指出，股市史上最糟糕的跌勢出現之前，基本面往往處處良好，如波動率低於平均值，企業獲利高於平均值，GDP 成長亮麗，氣氛亦屬漲勢。這在 1929，1987，2000 與 2007 年的崩盤中，均曾見及。

該基金於 2 月股市回檔數週之前，曾準確預測到該回檔走勢。費里亞於 1 月底告訴 CNBC 說，股價已來到 "比特幣的領域"，與基本面完全脫節，股市已接近混亂邊緣。

約二週後，美國主要股市指數大跌逾 10%，歐洲股市亦隨之走低。僅僅二週時間，道瓊狂跌了逾 3200 點，該月稍後，才部份反彈。

關於今日的利空，費里亞說，在政治與國際政治領域，出現了一些持續的警訊，包括歐洲的民粹主義，中東與亞洲的緊張。此外，他還見到央行流動性緊縮，及升息。

債務達到歷史性高點，為另一項利空因素。在十大工業國中，部份國家的債務對 GDP 比例，創下數十年高點。同時，美國家庭的儲蓄率則創下數十年低點，企業的債務比例亦創下史上最糟。這種種情況匯集，投資人不得不審慎因應。