〈華邦電股東會〉下半年優於上半年 矽晶圓產能已預訂至2020年

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 今 (11) 日召開股東會，談及下半年 Flash 景氣，董事長焦佑鈞表示，上半年客戶都在消化庫存，預計下半年表現將會優於上半年，而半導體矽晶圓產能已預訂至 2020 年，目前量與價格相對穩定，明年才會經歷價格調整，他並認為，2020 年後矽晶圓供貨情況將會趨於平衡。

焦佑鈞表示，去年被客戶打電話催促交貨的情況已改善，今年上半年心情輕鬆許多，而對於產業缺貨情況，他認為，去年是全面性缺貨，今年則是有些時候天下太平、有些特定時間點卻又嚴重缺貨，一下缺被動元件，一下又缺 MOSFET，所有元件都非寬鬆狀態，需要彈性應對市場變化。

談及下半年 Flash 景氣，焦佑鈞表示，去年產業供不應求，今年上半年客戶都在消化庫存，目前情況已大幅改善，加上下半年本就是旺季，預計下半年表現將會優於上半年。

針對矽晶圓供貨，焦佑鈞指出，目前半導體矽晶圓都簽長約，產能已預訂至 2020 年，今年價格已經敲定，將到明年度才會經歷價格調整。

南科路竹新廠將於 2020 年投產，焦佑鈞表示，目前路竹新廠矽晶圓產能也已包含在長約內，目前量與價格對華邦電來說都是穩定的，他並認為，預計 2020 年後，矽晶圓供貨情況將會趨於平衡。

從產品應用類別來看，目前華邦電通訊與消費性產品營收占比 29%、電腦產品營收占比約 23%、車用與工業用產品則是占 19%，焦佑鈞指出，針對車用與工業產品部分，短期目標是營收占比提升至 25%，惟屆時華邦電營收規模也將同步擴增，占比達到 25% 後，車用與工業用產品成長速度將會趨緩。