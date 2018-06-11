橘子《天堂M》挹注 5月營收年增75% 估Q2可望優於去年

橘子 (6180) 自結 5 月合併營收 10.02 億元，在人氣手遊《天堂 M》持續挹注下，較去年同期成長 75.5%，月減 23.5%；累計前 5 月合併營收達 71.6 億元，較去年同期增加 112.8%。展望 6 月，橘子指出，為迎接遊戲旺季來臨，包含《天堂Ｍ》正在籌備推出新職業及啟動系列玩家活動，預估第二季營運表現有望較去年同期樂觀。遊戲橘子跨世代手遊鉅作《天堂Ｍ》，5 月份會員數突破 500 萬，除續開兩組新伺服器，更推出新系統與魔法娃娃，帶動營運熱度續強。而新產品日系直軸射擊手遊《發射吧！少女！》，則啟動創意戶外裝置、網路行銷、宣傳影片等全面溝通，引起玩家們熱烈討論，創下上線 10 日破萬下載量的好成績。



回顧 5 月，樂點 (GASH)4 月底搭配《天堂 M》攻城戰推出的活動與攻城包開始展現效益，不但挹注營收成長，更讓用戶數突破 115 萬。橘子支付在通路拓展上完備 OK 超商布局，儲值功能繼國泰世華後，將於本月開放台新銀行 ATM 的 QR CODE 儲值功能。樂利受惠母親節檔期，加上因應熱話題於 Herbuy 推出酷夏、野餐等臨時主題專區，大受消費者青睞。



為迎接《天堂Ｍ》上市後最大改版，遊戲橘子營運、行銷、後勤等已做好萬全準備，為 500 萬玩家們提早備戰。此外《新瑪奇》、《新楓之谷》、《跑跑卡丁車》等多款遊戲，也搶於暑假來臨前推新改版計畫。集團旗下子公司則持續發揮共同作戰能力，為旺季商機做好全面準備，樂點 (GASH) 將再推《天堂Ｍ》藍鑽禮包活動、橘子支付則配合《天堂Ｍ》活動贈送抵扣金。各事業體聯手，可望提升 6 月及暑假營運動能。

