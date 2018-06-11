〈華邦電股東會〉焦佑鈞：盼今年比去年好 南科新廠9月動土

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 今 (11) 召開股東會，董事長焦佑鈞表示，去年為 2000 年後最好的年度，盼能年年有所進步，今年比去年更好，明年又再比今年更好，可預見未來 10 年內，雲端運算、大數據、車用電子與物聯網等將持續推升記憶體需求，未來需求成長仍將非常快速，會努力維持產業健康狀態；至於南科路竹新廠進度，目前預計 9 月動土。

焦佑鈞表示，華邦電去年創造良好的成績，為 2000 年後最好的年度，而去年同時也是華邦電成立的 30 周年。展望後市，焦佑鈞期盼，年年都有所進步，今年盼能比去年好，明年又再比今年更好，持續以創新技術滿足未來科技創新的需求，創造安全又環保的科技應用生態。

談及產業景氣，焦佑鈞指出，目前已可預見記憶體 IC 市場未來 10 年內，將會有很大的發展空間，包括雲端運算、大數據等都將驅動對記憶體的需求，大家認為數據就好比過去的石油，有許多寶藏可被挖掘，因此不願意刪除所留存的資料，對記憶體的需求就會不斷成長。

除雲端運算與大數據外，焦佑鈞表示，物聯網與車用電子等，也成為帶動記憶體需求的科技趨勢，此外，他認為，目前較少人提及的「安全需求」，在萬物聯網後也將隨之啟動，會是另一個驅動未來記憶體需求成長的引擎之一，在眾多需求持續增長下，自然需要擴充產能，以滿足市場需要。

焦佑鈞表示，目前華邦電編碼型快閃記憶體 (Code Stroage Flash Memory) 市佔率約 35%，去年出貨 27 億顆，任何一顆缺貨，就會造成整個電子產業供應鏈相當大的損失，因此滿足產業需求責無旁貸，經過大家努力也已擴充產能，不再有無法滿足客戶的狀態。

焦佑鈞認為，未來需求成長仍將非常快速，將努力維持產業健康狀態，若華邦電產能有些剩餘，也是比較健康的，表示整個電子產業要共同創造最大價值時，華邦電不會成為其瓶頸。

關於南科路竹 12 吋新廠進度，焦佑鈞指出，目前正在進行新廠設計規劃，已幾近完成，之後會申請建照，預計第 3 季在董事會上討論，並於今年 9 月動土，2020 年裝機投產，與先前規劃時程相近。