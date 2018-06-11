台驊投控前5月合併營收42.73億元 年增1.47% 看好海空運將成長

台驊國際控股 (2636)5 月合併營收 9.65 億元，創歷史次高，年成長 6.85%，月成長 11.78%。累積今年前 5 月合併營收為 42.73 億，年增 1.47%。台驊投控表示，5 月海運營收達 5.4 億元，與去年同期相當，但較上月成長 13.58%，由於部分貨物因四月假期而遞延至 5 月出貨，以及逐漸步入海運旺季，運送至歐美貨物漸增，多數航商艙位滿載，運價較 4 月上漲。惟因上海合作組織年度峰會於 6 月 9 日於青島舉行，青島港自 5 月底部分船舶停運，同時新船舶陸續下水，造成運力供給增加，雖然航商因應石油價格上漲而徵收燃油附加費，但後續運價仍需看航商運力調節情況而定。至於運量部分，隨著海運市場旺季將來臨，貨物需求預期將持續增長。



5 月空運營收達 2.9 億元，較去年同期成長 22.02%，較上月成長 10.55%。台驊集團為台灣空運出口第三名之貨運承攬業者，根據台灣財政部統計之海關進出口貿易狀況，5 月份出口較去年同期成長 14.2%，其中電子零組件受惠於新興科技運用及行動裝置效應年增率達 15.9%。台驊長期於亞洲耕耘布局，除持續增設據點外也以供應鏈管理模式，將上下游產業以無縫接軌方式整合，為電子業提供專業物流服務，預期在下半年電子上游產業仍維持暢旺，空運營收仍將繼續成長。



5 月物流營收與去年同期相當，但毛利部分較去年同期成長，主要是縮編在中國虧損嚴重的宅配業務，把主力調整在 B2B 業務，以全球五百大企業為對象，並整合集團資源發展進口倉儲運輸一體化策略見效。

