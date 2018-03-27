〈台驊展望〉去年獲利年增逾8成 今年有望更好

在海空運量價齊揚之下，貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 去 (2017) 年獲利回穩，稅後純益 2.4 億元，年增幅 85%，每股純益 (EPS)2.07 元，法人認為，海空運市場持續走強，且公司有效反映運價給客戶，今年獲利表現有望比去年好很多。

台驊董事會昨日也決議，每股擬配發現金股利 1.3 元，配息率 62.8%，以昨 (27) 日收盤價 23.25 元計算，現金殖利率 5.5%，

台驊第 4 季稅後純益約 6000 萬元，年增幅近 90%，EPS 0.51 元，淡季不淡。

展望 2018 年，據世界貿易組織 (WTO) 預測，全球貨物貿易量將成長 3.2%，貨櫃船隊總運能為 2226 萬 TEU(20 呎標準貨櫃)，增幅達 5.4%，台驊董事長顏益財認為，雖海運運力目前仍供過於求，但航商可透過縮班減倉調節運力，樂觀看待今年海運市場平穩向上。

空運方面，顏益財說明，由於航空公司並未增加艙位，加上目前看來電子產業發展平穩、跨境電商持續熱燒，預期運價將維持在高檔，今年還是很好。

針對中國內貿物流業務，隨著中國消費力持續暴增形成龐大的內需市場，樂觀預期進口中國的貨物將快速增長，可在中國進口物流、報關、倉儲、配送的一條龍物流中占得先機。

觀察台驊去年各業務表現，海運營收達 59.05 億元，年增 5.95%，承攬貨量年增 4.09%，主要是運價明顯回穩，使美西線、美東線、歐洲線運價較分別年成長 21%、22%、12%。

而空運業務因貨量年成長 13.63%，加上運價攀上近 2 年新高，推升全年營收 30.03 億元，年增 18.95%。

另外，顏益財特別指出，中歐鐵路業務自 2014 年展開以來，業務逐年倍增，去年裝載量年成長幅度達 69.6%，後市高度看好一帶一路帶動的鐵路運載商機，將升級此業務為集團一大事業部。