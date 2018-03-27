〈台驊展望〉宣示5大成長動能 新添融資業務 力拚成為物流業的中租

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 去年獲利年增逾 80%，今年可望更好，台驊董事長顏益財今 (27) 日宣示，除了傳統的海空運出口攬貨業務，主要成長動能著眼在中國內貿物流，包括 5 大項目─聯宇達方 B2B 配送業務成長、上海賽澳遞轉虧為盈、一帶一路帶動鐵路業務大增、全力拓展進口一條龍，再加上全新的供應鏈金融業務最快下半年開始運作，力拚成為物流業中的「中租 - KY」(5871-TW)。

目前內貿物流占台驊營收比重約 18%，由於毛利相對海空運高，顏益財已訂定 5 年要將內貿物流占營收比重衝上 30% 的目標。

顏益財說明，供應鏈金融屬於中長期的布局，也就是將進口一條龍的服務衍生，尋找一些優質、風險相對低的信用良好客戶除了提供物流配套措施，也提供融資服務，主要是因中國有不少小型業者較難向銀行融資，此舉等於是鞏固客戶關係，並同時綁定物流服務還能讓現金產生效益，正在選定合作對象，最快下半年就有機會開始承作。

而就各項目來看，子公司聯宇達方在中國積極發展進口物流，除了自有的 B2B 倉儲實力，還可整合集團旗下上海台驊在國際物流服務能力、上海耀驊在中國報關實力，隨著跨境電商蓬勃發展，顏益財看聯宇達方的業績成長潛力樂觀。

子公司上海賽澳遞虧損衝擊去年台驊 EPS 約 0.8 元，不過，今年縮減大部分虧損據點後轉盈可期，而賽澳遞擁有的牌照將有利台驊在上海爭取更多業務。

另一方面，中國鐵路貨運是台驊高度看好成長的一塊版圖，顏益財指出，去年台驊在鐵路的攬貨量年增幅多達 6 成，隨著中國一帶一路的政策發展，「中歐鐵路需求將遍地咖花」除了鄭州、蘇州兩站做為示範據點，目前已推廣至重慶、成都、武漢、合肥、義烏和大連等地，未來也將持續拓展版圖。

台驊高度看好中國物流的成長力道，預計年底前將跨境物流業務提升為集團一大事業部門，可觀察到近期進口一條龍服務已全力發展，日前與大陸傳化智聯旗下易貨嘀物流公司在杭州簽署戰略框架合作協定，由易貨嘀提供國內端服務，上海台驊提供國際端服務。

顏益財強調，進口一條龍利潤較過去的出口承攬業務高，主要是因服務品項多元且每個配送環節都可產生獲利，效益會更高。