瓦城5月逾兩成店點業績創新高 Q2邁入展店高峰 有望助攻業績拚新高

瓦城 (2729) 不受今年端午連假遞延，基期不同之影響，5 月於「五一連假、母親節消費檔期」聚餐需求旺盛以及行銷活動力助下，逾兩成店點業績突破歷史新高，部分店點假日業績更創下雙位數成長，單就母親節當週六日兩天，集團總來客即達 7 萬 3 千人，威助 5 月營收衝上 3.65 億元，較上月增長 11.17%，挹注累計營收逾 17.64 億元，亦較去年同期成長 1.7%，穩步推升上半年營收拚新高。瓦城表示，延續首季亮眼表現，自第二季起邁入展店高峰，加速品牌佈點，以展店效益帶動營收持續走揚。旗下主力品牌【瓦城泰國料理】因應不同通路型態，推出新系列【瓦城 Express】，看準台北市中心最大交通要衢，通勤、旅客人流旺盛帶動用餐需求提升，將於 6 月中插旗北車微風商場，更推出限店獨家的多款飲品，力拓新客源。



此外，瓦城也提到，【大心新泰式麵食】亦憑藉開幕至今累積好口碑，挾強勁氣勢持續推進人口密集的社區型核心商圈，第 27 號店計畫於 7 月進駐家樂福新店店，同步推升來客，擴展集團營運佳績。



繼母親節檔期報佳績，緊接迎來端午連假，瓦城預計，可望再創另一波來客高峰。此外，【瓦城】於市場眾所期盼下，暌違多年再次推出超人氣《蝦醬肉粽》，透過擴增新銷售線上通路與結合限定商品，甫上市即獲得消費者高度關注與詢問，並於一致好評口碑下訂購火熱，同步拉抬業績表現，期有助於第二季營收續寫佳績。

