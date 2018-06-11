本週操盤筆記 (0611-0615)

一. 美國聯準會 (Fed) 6 月份利率會議：

本週 Fed 將召開 6 月份利率會議，目前市場預期 Fed 將升息一碼，拉升基準利率走廊自 1.50% - 1.75% 至 1.75% - 2.00%。

市場正廣泛聚焦 Fed 會後釋出的利率意向點陣圖 (Dot Plot)，是否仍然預期今年將全年升息 3 碼，然而值得提醒投資人的是，利率意向點陣圖並不能充分代表 Fed 未來的絕對升息路徑，但是可以看出 Fed 站在目前的時點上，Fed 是如何評測未來的升息路徑。

二. 川金會召開：

美國總統川普與北韓領導人金正恩已訂本週二 (12 日) 於新加坡會晤，此前美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 曾在上週的白宮記者會上表示，美國與北韓的會面，將重點討論「如何實現朝鮮半島無核化」，並且亦將討論如何核實北韓確實已經去核。

三. 歐洲央行 (ECB) 6 月份利率會議：

本週全球主要央行之一的 ECB 將召開 6 月份利率會議，目前市場預期 ECB 將維持利率不變，但非常重要的是，隨著歐洲通膨率亦維持溫和上升，ECB 估計將在本次會議上就「退出 QE」作出討論。

四. 日本央行 (ECB) 6 月份利率會議：

本週日本央行亦將召開 6 月份利率會議，但受限於日本經濟雖然也跟隨著全球經濟復甦，惟復甦力道在全球主要經濟體中仍屬最弱，同時日本第一季實質 GDP 為 -0.6%，再度跌入衰退，同時若 4 月至 6 月成長持續疲弱，日本經濟恐連續二個季度出現衰退。