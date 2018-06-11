10年的等待 IKEA將在7月首次於印度開設據點

印度嚴格的國外投資限制，使得瑞典家具大廠 IKEA 過去遲遲無法進軍全球人口第二多的市場，經過超過 10 年的努力，IKEA 確定將於下個月於泰倫加納邦的海得拉巴市開設第一間印度分店，但該公司仍面臨許多來自文化方面的挑戰。

IKEA 在 2006 年首次向印度政府提出開設據點申請，但印度法規禁止未與本地廠商合作的海外零售商在印度開設店面。多年後，印度政府修法，允許販售「單一品牌」的零售商以 100% 外資持股情況進入印度。

此法規亦是 Walmart 需斥資 160 億美元收購印度線上零售商 Flipkart 的原因，Walmart 不是販售「單一品牌」，故無法直接進駐印度。

IKEA 約已投資 7.5 億美元於印度，主要花費為取得土地、建設與資本支出，該公司第一波計畫在海得拉巴、班加羅爾、孟買和新德里開拓據點，印度的資訊科技與通訊設備部長 Jayesh Ranjan 看好 IKEA 進駐所帶來的工作機會。

IKEA 的印度區副總 Patrik Antoni 指出，印度擁有快速的成長，以及許多年輕的勞動力，具有獨特的機會，為推升全球銷售成長的動力，該公司的全球銷售成長率在去年從 7% 下滑至 2%，因此公司在尋求解決辦法。

IKEA 所面臨的文化挑戰

印度人不太會大量花費在傢俱上，此外，他們也較習慣於小型家庭式的商店購物，IKEA 的首間印度分店將和其他商店與眾不同，約與購物中心一樣大，估計約有 850 名員工，餐廳可容納 1000 人，為了配合印度文化，餐廳除了經典的肉丸，會銷售印度咖哩。



商品售價方面，在員工實際走訪印度家庭後，IKEA 將銷售許多售價在 3 美元以下的商品。而因應印度消費者可能較不熟悉與組裝傢俱，負責協助組裝的員工比例將高於其他國家的比例。

而相同於在其他國家的拓展傳統，IKEA 將先專注於實體店面，之後再發展線上購物。