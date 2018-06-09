IBM助美國超級計算機奪回世界第一 運算速度全球第一

美東時間 6 月 8 日，美國能源部所屬橡樹嶺國家實驗室（ORNL）發布超級計算機 Summit，稱其為全球運算性能最強大、最智能的科研超級計算機。

Summit 圖片來自 ONRL

Summit 由 IBM 在英偉達幫助下為 ORNL 開發，耗資約 2 億美元，占地面積相當於兩個網球場。它的峰值運算性能為 200PFlops，即每秒執行 20 億億次浮點運算，將是其「同門師兄」、此前美國排名第一位超級計算機——同屬 ORNL 旗下 Titan 的八倍。

《紐約時報》的報導用一個直觀的標題這樣展示 Summit 的超級運算能力：你需要 63 億年才能完成這部超級計算機一秒鐘就可以做的事。

ORNL 稱，Summit 將為能源、先進材料、人工智慧等領域的研究提供前所未有的運算能力，並列舉天體物理學、材料學、癌症監測、系統生物學領域的 ORNL 科學家評論，暗示有望給這些領域的研究帶來突破。

華爾街見聞查看發現，按以上 ORNL 介紹，若正式投入項目運行，Summit 的運算速度將幾乎是前世界紀錄保持者——中國超級計算機「神威 · 太湖之光」的兩倍。

去年德國法蘭克福舉行的國際超級計算機大會（ISC 2017）發布超級計算機 500 強（Top 500）榜單顯示，基於國產眾核處理器的神威 · 太湖之光繼 2016 年之後蟬聯第一，其持續計算能力為 93PFlops，緊隨其後的中國天河二號計算能力 33.9PFlops。

神威 · 太湖之光獲獎證書圖片來自清華大學

美國科技雜誌《連線》報導稱，今年的 Top 500 榜單將於本月公布。從 2013 年 6 月起，美國的超級計算機一直屈居世界第二，Summit 的問世將改變中國超級計算機長期蟬聯第一的局面。

ORNL 的主管 Thomas Zacharia 評價 Summit 時指出，IBM 和英偉達找到了大幅提升計算機速度的方式，而且能耗只比此前的超級計算機系統多 30%。

Zacharia 稱：「超級計算機領域的領導地位和國家安全的影響有直接關聯。每個國家都認識到，成為這個領域的領軍人物對下游產生影響。」

美國能源部長 Perry 稱：「Summit 的發布體現了美國在科學創新和技術開發方面的領導實力。它將對能源研究、科學發現、經濟競爭力和國家安全有深遠影響。」

中國成為超算領域強勁對手

華爾街見聞注意到，即使 Summit 此次為美國奪回冠軍，美國在超級計算機領域的整體勢力也面臨着中國的強勁挑戰。



去年 ISC 2017 的 Top500 榜單顯示，前兩名神威 · 太湖之光和天河二號均來自中國，第三名 Piz Daint 來自瑞士，美國超級計算機 1996 年以來首次無緣三甲，Titan 名列第四。

神威 · 太湖之光和天河二號計算機圖片來自新華社

去年 Top500 榜單之中，美國上榜的超級計算數量仍為全球第一，但總數減少為 169 個，中國有 159 個，位居第二，排名第三的日本僅有 33 個系統，其他上榜系統數量達到兩位數的只有德國、法國和英國，分別為 28 個、18 個和 17 個。

分公司看，中美兩國計算機企業在榜單前幾名仍呈「交錯」之勢。

美國惠普以 143 個上榜系統位居第一，中國聯想、美國克雷、中國中科曙光、美國 IBM 分別以 88 個、57 個、44 個和 27 個系統依次排在第二至第五名。

在這之後，中國的浪潮和華為分別以 20 個和 19 個系統排第六和第七名。

中國國家超級計算無錫中心副主任、清華大學副教授付昊桓在榜單公布後向新華社表示，中國國產系統連續三次獲得世界第一，凸顯了中國在超算領域的自主研發能力。

『新聞來源／華爾街見聞』