【港股解碼】面臨惠普市場份額衝擊，聯想陷入PC困境

京東6.18又掀起一波購物狂潮，開啟全民買買買的模式，此番購物節聯想集團（00992-HK）博得筆記本銷量頭籌，而在遊戲本銷量方面明顯落後其老牌競爭對手——惠普。

業績疲軟，與惠普市場份額差距越來越大

根據聯想集團最新年報數據顯示，截至2018年3月31日止年度，聯想集團實現總銷售額453.50億美元，年內權益持有人應佔虧損約為1.89億美元，去年權益持有人應佔溢利約為5.35億美元，年內的毛利率較去年同期14.2%下降0.4個百分點，PC業務則因上游成本上漲影響，利潤出現下跌。

對於利潤下跌聯想集團給出的解釋是，美國政府於2017年12月22日頒布的減稅與就業法案，美國企業稅率由2017年12年31日後開始的課稅年度減低，引致4億美元的遞延所得稅項資產撇賬。

聯想曾經連續12個季度成為全球PC銷售老大，這也曾是聯想最光輝的時刻。不過作為聯想最強勁的對手惠普一直緊緊咬住聯想，兩者始終沒有太大的差距，始終保持在一個百分點左右，換言之，惠普與聯想全球銷量僅差不到7萬台。

去年第一季度，惠普就憑藉自己完備的產品線和所有區域市場的筆記本產品的強勁增長，以1.3個百分點的優勢反超聯想。當時聯想並沒有顯出過多的擔憂，官方曾回應道“聯想的PC業務很健康”，聯想董事長兼CEO楊元慶也曾表態，“不在意一時、一事的得失”。從此連續四個季度，惠普持續領先聯想，領先幅度也逐漸呈擴大的趨勢。截至2018年第一季度，惠普已經領先聯想2.2個百分點。

由於PC產業的低迷，PC產業三大巨頭聯想、惠普和戴爾早就採用不同的方式和戰略開啟自救之路。區別於其他PC產業的發展模式的聯想採取的是多線業務並行。儘管目前聯想迎來了近三年最好的業績，但從收入和結構來看，聯想的轉型也並沒有太大的起色，優勢和挑戰也沒有發生本質性的變化。

現在PC市場已經是非常成熟的一個市場體系，品牌只有付出利潤才有可能做高出貨量。聯想現在考慮的問題也很實際，首先要做的就是提高單價穩定銷售額，這樣才可以改變利潤水平。

通過更快速的產品線對策擺脫PC困境

曾經的聯想試圖以犧牲銷量來提升利潤。不過就目前來看，現在正處在被整體看衰背景下的聯想，需要PC重新回歸第一的王座來提升士氣。今年4月，楊元慶在聯想全球誓師大會上表示，未來一年聯想PC業務要重返第一。

然而當下，聯想卻面臨著已經過了“薄利多銷”的市場階段，其他業務需要PC保持強勁的盈利來保障的發展矛盾。市場表現上來看，聯想全球各主要區域市場的出貨量也是同比下滑的狀態，同比惠普PC業務的出貨量已經是連續八個季度呈現增長的趨勢。

2018年5月底，惠普為其全新一代的遊戲筆記本舉辦一場邀請眾多玩家和遊戲電競賽事選手參與的市場營銷活動。隨之而來的就是惠普產品線的迅速擴充，尤其是設計時尚超輕薄的筆記本和高性能的遊戲本。這些投入為惠普帶來可觀的回報，根據惠普一季度報顯示，惠普一季度淨營收同比增長12%，淨利潤同比增長89%。

面對惠普的強勢衝擊，在PC主營業務出現滑坡的情況下，聯想高調宣布進入人工智能領域試圖打破發展困境。聯想曾表示，想要通過“設備+雲”和“基礎設施+雲”賦能產業和行業，並宣佈在中國北京、美國莫里斯維爾、德國斯圖加特設立AI創新中心。

聯想的“雲+AI”真的能解決聯想PC困境嗎？

聯想曾對外宣布，在全球範圍內其擁有9個數據中心，超過2000台服務器。而放眼全球，雲計算服務商亞馬遜AWS就已經有300萬台，微軟擁有200萬台，就連騰訊和阿里也有超過50萬台的服務器。

對聯想來說，實現這些設想需要一筆巨額的資金支持，從整體行業的發展來看，這也是一場漫長的馬拉松賽跑。 PC市場疲軟，依舊是下滑的狀態。 2018年這一市場將同比下降3.5%，比2017年的2.7%更加嚴峻，況且並沒有一家全部通吃所有市場的存在。

目前聯想直徑從關注個人計算機轉移到關注個人計算設備，並向個性化設備和個性化雲發展。也就是說，惠普的策略只是令其短暫領先。

作者：劉玲玲

編輯：張駿芬 夏雨辰

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