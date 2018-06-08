霍爾果斯當地稅務政策有所變動 涉及多家上市公司

據新京報消息，霍爾果斯當地稅務政策有所變動，早在今年1月，霍爾果斯當地的增值稅返還政策、個人所得稅優惠政策就已經暫停。

今年4月3日，霍爾果斯國家稅務局下發公告，要求霍爾果斯2017年度公司企業利潤佔營業收入比重超過50%以上的企業，進行稅務自查，其中涉及多家上市公司的子公司。上述公告中所涉及的企業共計2118家，號碼從110001一直排到了112118，包括霍爾果斯唐德影視傳媒有限公司、霍爾果斯正午陽光影視有限公司，以及印紀傳媒、艾格拉斯等上市公司子公司也在名單之中。此外還有，如楊幂為背後股東之一的霍爾果斯嘉行、光線影業旗下的霍爾果斯青春光線影業有限公司等。

2017年設立的霍爾果斯印誠紀年影視娛樂傳媒有限公司就被要求自查，該公司為上市公司印紀傳媒的全資子公司。根據印紀傳媒2017年年度報告，霍爾果斯印誠紀年2017年度的營業收入為7.02億元，對應淨利潤為3.92億元。按照該數據，霍爾果斯印誠紀年2017年淨利潤佔營業收入的55.84%。5月18日，印紀傳媒收到深交所中小板公司管理部下發的問詢函，要求印紀傳媒結合霍爾果斯印誠紀年的業務開展情況，說明該公司設立當年即實現大額收入和淨利潤的原因及合理性。

霍爾果斯紅纓教育咨詢有限公司、霍爾果斯可兒教育科技有限公司也在名單之中。

據了解，上市公司威創股份通過全資子公司北京紅纓時代教育科技有限公司、北京可兒教育科技有限公司100%控製霍爾果斯紅纓教育、霍爾果斯可兒教育的股權。

此外，根據威創股份2017年度報告，公司還間接持有霍爾果斯市金色搖籃教育咨詢有限公司、霍爾果斯鼎立教育科技有限公司、霍爾果斯市常青藤智庫教育科技有限公司的100%股權。

另一家影視文化類的霍爾果斯樂禧文化有限公司也在上述名單中，該公司為樂禧文化(北京)有限公司的全資子公司。工商資料顯示，樂視控股持有樂禧文化(北京)51%股權，岑俊義持有樂禧文化(北京)25%的股權，天眼查介紹，岑俊義曾任《爸爸回來了》、《奔跑吧兄弟》的製片人或總導演。

上市公司艾格拉斯的子公司新疆艾格拉斯信息技術有限公司、紅星美凱龍家居集團股份有限公司的全資子公司紅星美凱龍企業管理咨詢有限公司也被要求自查。

霍爾果斯當地對影視文化行業可能存在的稅務問題要求企業自查：是否有關聯公司之間無償或低價轉讓無形資産的問題;是否把母公司(或關聯公司)擁有的或者已開發的未形成資産的軟件著作權、電影版權等無形資産以不合理的低價(或無償)轉讓給設立在霍爾果斯經濟開發區的關聯公司。此外，這些企業還需自查公司是否有關聯公司之間轉移利潤問題，是否把設立在内地母公司(或關聯公司)的利潤轉移到設立在霍爾果斯經濟開發區免稅地公司、是否符合新疆困難企業目錄等問題。

6月6日，霍爾果斯當地政府相關人士回應稱，會全面核查存在問題的企業，對涉及遷入企業減免稅收和不符合目錄企業，將全部取消優惠備案，按規定補繳減免稅款。

來源：新京報

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