【港股解碼】翻過高山跌落“神壇”，旺旺留給我們的不只是情懷

週二（6月5日）午間，港股市場知名食品飲料製造及分銷商中國旺旺（00151-HK）公佈了其截至今年3月31日止15個月業績，當中包括截至2018年3月31日止年度（12個月）業績，這也是自去年8月旺旺決議將公司財政年度的年結日由12月31日更改為3月31日後首度公佈的一個財年業績。

猶記得當初旺旺更改公司財政年結日時給出的理由是，旗下部分產品銷售季節與春節息息相關，為避免春節日期不同造成集團經營成果波動較大以致影響投資者對集團業績的正確判斷，故而將財政年結日更改為3月31日。那麼旺旺此次首發的2017-2018財年（以下稱2017新財年）業績是否符合投資者的期待和判斷呢？

業績衰退多年，旺旺何時恢復全面增長？

業績公告顯示，截至今年3月31日止15個月，旺旺實現收益248.5億元（人民幣，下同），毛利107.9億元，營運利潤51.9億元及公司擁有人應占淨利潤38.6億元。當然，這期間具有對比意義的還是旺旺截至今年3月底止12個月2017新財年的業績情況，但看下來會發現，旺旺此次交出的成績單並不好看：過去一年公司業績下滑的態勢依舊明顯。

如下圖所示，截至今年3月止財年，旺旺除了收益勉力維持增長，其他業績指標一水兒都錄得倒退數據。期內公司錄得收益202.7億元，按年同比增加6.6%；毛利卻同比下跌2.7%至87.35億元，同時毛利率由上年同期的47.2%跌4.1個百分點至43.1%；營運利潤下跌7.4 %至41.9億元，淨利潤也同比下滑6.6%至31.2億元。

（來源：港交所）

熟悉旺旺的朋友們也許知道，自2008年3月26日起便登錄港股主板上市的旺旺，經過逾10年的摸爬滾打經營運作，曾翻過座座高山，也一度跌落“神壇” ，早已不是一個“沒有故事的女同學”了。作為國內食品及飲品界家喻戶曉的一個品牌，旺旺旗下的眾多經典產品如旺旺雪餅、旺旺仙貝、旺仔牛奶、旺仔小饅頭等是伴隨許多人成長的一個童年記憶，2008年到2013年，也是旺旺實現自身飛速成長的一個時期，若這時的旺旺回首自己打下的“江山”想必也會一腔豪情上湧：2013年旺旺的綜合業績達到歷史最好的水平。

但很快，旺旺的增長勢頭就觸頂向下了，2013年後，旺旺開始出現業績下滑的趨勢，尤其是2014及2015年旺旺業績衰退明顯，收益持續下跌，加之淨利潤顯著倒退，使得曾經風光無限的旺旺在競爭市場開始黯然失色。

旺旺近年業績表現對比情況 數據來源：港交所

細究起來，2014年起旺旺走向“衰落”的主要原因之一是其乳品及飲品業務嚴重衰退，恰逢消費疲軟、競爭激烈及銷售滯緩等因素共同拉扯，極大地影響了旺旺整體的經營業績。其後，旺旺也花了不少力氣試圖扭轉局面擺脫困境，如積極創新求變採取多品牌策略，進行渠道差異化經營，挖掘現代渠道、電商及母嬰渠道等。可惜從當前的經營結果來看，成效似乎並不明顯：旺旺的業績尚未恢復全面增長態勢。

轉變策略成效漸顯：“翻身”不是夢

不過，就旺旺過去一財年的表現來看，此前經營策略的轉變雖然效果不夠“驚人”，但也不是全無效果，這次的業績也並非全無亮點。

受益於經營策略逐漸彰顯成效，2017新財年旺旺的總收益較上年同期成長6.6%，呈現了恢復性的增長趨勢。其四大產品組合，即米果產品、乳品及飲料、休閒食品及其他產品（主要為酒類及其他）中，主要的三大類產品米果、乳品飲料及休閒食品都保持了均衡的發展趨勢，當中米果及休閒類合計佔總收益比為52.4%，乳品及飲料佔47.4%。



（來源：港交所）

此外，2017新財年旺旺各銷售渠道表現都取得不錯的成績，當中傳統渠道收益按年實現個位數增長，現代渠道收益則實現中雙位數增長；電商收益及母嬰渠道更是實現成倍增長的態勢，不僅如此，集團海外收益也取得雙位數增長，整體發展趨勢向好：

（來源：港交所）

股價與業績匹配，新的上升週期已來臨？

與旺旺業務發展及業績表現相對的是其資本市場的境遇，自2008年上市以來的旺旺，股價也是走出了極富故事性的一條曲線：



（旺旺上市以來股價走勢圖，來源：港交所）

如上圖所示，上市10年來旺旺的股價走勢與其業績表現可謂是相當貼合匹配了，誠如其業績的一路成長到走向衰落再到略顯起色的經歷，其股價也是自2008年起一路攀升至2013年末2014年初達到頂峰，其後就掉頭向下，直至2017年後才漸漸迎來新一輪漲勢。

話說就在旺旺此番公佈2017新財年業績之後，其股價也是小小震蕩了一回，先是在6月5日當天跌去5%報收7.43港元，而昨日（6月6日）又反彈上漲6.3%至7.9港元，短短兩日造出了個不大不小的“V”型走勢，也是有趣。

（旺旺近1月股價走勢圖，來源：港交所）

總體來說，旺旺經過前面三四年的“低谷”蟄伏時期，業績開始緩慢恢復向好，股價也進入新一輪上升週期，未來還是值得期待，不過要重振其品牌價值達到過去的“巔峰”狀態也不是朝夕能成之事，所謂“打江山容易，守江山難”，但望它除了給廣大消費群體留下故舊情懷以外，還有雄心再闖出一片新天地，續寫更多新故事罷了。

作者：彭小留

編輯：張駿芬、唐文英

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