央行官員：境内比特幣交易平台已基本退出 ICO全部取締

互聯網金融風險專項整治已經進行了兩年，目前成效如何?下一步怎麽走?

“境内的比特幣交易平台已經基本退出市場，ICO已經取締，這體現了我們防範金融風險的決心。”人民銀行上海總部副主任孫輝在6月7日舉行的上海市政府新聞發布會上表示。

全國範圍内的互聯網金融專項整治已經進行了兩年有餘。2016年4月，國務院牽頭多部委聯合召開會議，針對互聯網金融製定了分領域、分地區條塊結合的為期一年的專項整治方案，覆蓋了互聯網金融的多種業態，重點包含第三方支付、線下投資理財、P2P網絡借貸、股權眾籌、互聯網保險等。由於整治期間出現了不少新事物、新情況，因此互聯網金融專項整治延續至今。

孫輝表示，過去兩年，互聯網金融專項整治取得了三方面變化：

第一，存量風險大幅下降，增量風險得到有效管控。自從專項整治以來，全國存量違規業務規模下降了近57%，違規機構大量退出市場，案件爆發頻繁的勢頭得到有效的遏製。

第二，新領域的風險得到有效化解：境内的比特幣交易平台、ICO清理整頓和取締全國已經基本完成，現金貸的規範也取得了紮實的進展，各方面的金融秩序明顯好轉。

第三，補短板，監管規章製度建設也在陸續健全，比如P2P網貸的規則在不斷建立完善之中，同時探索建立常態化的互聯網金融風險的監測機製;另一方面，監管體製機製不斷完善，風險的監測預警、日常處置，目前有一套比較完善的機製，這次金融體製改革很重要的方向就是加強這方面的工作。

“上海是經濟金融非常發達的城市，所以互聯網風險專項整治工作任務相對來說比較繁重，但是上海的整體工作不僅沒有在全國落後，而且我們始終是走在全國前列。“孫輝表示，上海在整頓比特幣等虛擬貨幣交易場所、ICO的取締，都走在全國前列的。

盡管已經延期一年，但孫輝透露，互聯網金融專項整治工作還要繼續進行。

具體來說，一是要繼續降低存量風險，進一步壓縮違規業務的規模，把合規合法的業務納入日常監管，同時實現違法違規業務平穩退出市場。

二是探索建立互聯網金融長效監管機製，圍繞準入製度、日常監管機製，還有非法金融活動的認定和打擊，做一些機製製度方面安排，使互聯網金融風險的監管和防控進入有效階段。

來源：澎湃新聞

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