去年全球外商直接投資降幅大於初估 前景面臨新風險--聯合國

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)周三稱，去年全球外商直接投資(FDI)減少近四分之一至1.43萬億(兆)美元，且包括貿易戰和債務在內的風險使前景蒙陰。

今年稍早公布的初步數據顯示為減少16%，因英國和美國FDI大減，使得全球FDI金額意外下滑。

該數據修正後為減少23%；而2018年則料增加不到10%，遠低於過去10年平均值

「該報告勾勒出一幅相當令人沮喪的圖景。」UNCTAD秘書長基圖伊(Mukhisa Kituyi)在記者會稱。

UNCTAD投資和企業司司長詹曉寧表示，2017年降幅擴大，主因2016年數據進行修正所致，當年流入美國資產的資金規模高於先前料想。

詹曉寧表示，FDI面臨的許多風險並未充分反映在經濟成長預測當中。FDI作為全球化的指標，是企業供應鏈成長和未來貿易聯系的潛在跡象。

「除了貿易緊張情勢變得更深更廣之外，地緣政治緊張氣氛也加劇，如今債務問題也浮出台面，不只是新興市場，歐洲也是如此，」他對路透表示。

詹曉寧指出，由於回報下降，加上承載全球貿易八成的全球價值鏈減緩，因此投資腳步也已放緩。

來源：路透日內瓦6月6日

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