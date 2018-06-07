友達5月營收257億元 年減8.3% 第二季恐難突破800億

美國擬對中國製造 TV 整機課徵 25% 關稅，市場不確定升高，下游庫存堆疊，面板報價面臨到現金成本保衛戰，價格壓力不減，友達 (2409) 公布 5 月營收為 257.4 億元，月增率 5.18%，年減率 8.26%，累計前 5 月營收 1246.65 億元，年減率 13.66%。友達 5 月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等 944 萬片，月增率 5.9%，中小尺寸面板出貨量超過 1522 萬片，月減率 7.8%。



面板價格跌勢不見止血，友達調整產線決定關閉松江 Monitor 後段模組廠，並把產能轉移到蘇州廠，該廠單月 21.5 吋 Monitor 模組產能約 30 萬台左右，產能整合也會影響友達 Monitor 出貨表現。



友達 4、5 月營收分別為 244.7 億元以及 257.4 億元，年減率各為 11.88%、8.26%，兩個月營收總和 502 億元，以目前面板產業市況來看，友達第二季營收很難突破 800 億元，法人推估，落在 760-780 億元左右。







