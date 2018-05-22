友達MicroLED顯示技術首度曝光 MiniLED面板同步登場

面板廠及 LED 廠都在積極研發 Micro LED，目標是搶占下個新世代技術商機，友達 (2409-TW) 今 (22) 日宣布突破相關技術，首度發表全球最高解析度全彩主動式 Micro LED 顯示技術；另外，採用 Mini LED 背光技術的電競監視器、電競筆電及 VR 頭戴式顯示器面板也將同步在 2018 SID 顯示週 (Display Week 2018）亮相，搶攻高階應用市場。

友達指出，在 Micro LED 的研發投入上領先市場，這次成功開發全球最高解析度全彩主動式 Micro LED 顯示技術，代表在 Micro LED 技術研發已有突破，未來將持續投入研發資源，掌握關鍵技術及取得更多進展。

友達表示，Micro LED 為自發光顯示技術，採用微型化 LED 陣列結構，具備高亮度、高對比、廣色域、廣視角、快速反應時間、輕薄及低耗電等優勢；這次在 SID 2018 領先業界所展出的全球最高解析度全彩主動式 8 吋 Micro LED 顯示器，採用 LTPS 背板驅動技術，每個像素都可獨立驅動發光，能實現更精細的高動態對比表現，在低功耗設計上也具備絕佳優勢。

除了 Micro LED 的研發突破之外，在 Mini LED 背光技術部分，友達將在 SID 顯示週展出全系列採用 Mini LED 背光技術的電競監視器、電競筆電及 VR 頭戴式顯示器面板，搶攻高階電競及利基型應用市場。



友達強調，Mini LED 背光技術部分，相較一般側光式背光源，直下式 Mini LED 背光源可使分區調光 (Local Dimming) 效果更加精準，提供更高亮度及更高動態對比的極致畫質。

友達參展 5 月 22-24 日在美國洛杉磯舉辦的 2018 SID 顯示週，將展出 27 吋 UHD 4K 144Hz 超高刷新率電競監視器面板，15.6 吋 UHD 4K LTPS 電競筆電面板，及 2 吋 LTPS 的 VR 頭戴式顯示器面板等。