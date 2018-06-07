中國藥監局公示新藥註冊申請名單 誰是最大贏家？

中國藥監局藥審中心，6 日公布第 29 批擬納入優先審評程序藥品註冊申請的公示，44 個受理號擬納入優先審評。長春高新 (000661-CN)、恒瑞醫藥 (600276-CN)、華海藥業 (600521-CN) 等多家上市公司有品種入選。

據《上海證券報》報導，觀察此次獲批的 44 個受理號，其中新藥上市共 14 例，仿製藥上市藥品多達 30 例。華海藥業獲批品種數量再登榜首，成最大赢家。

華海藥業今天開盤上漲近 2%，最高報人民幣 29.70 元，之後漲幅稍減，但仍維持 1% 以上漲幅。

(圖表取自上海證券報)

華海藥業為中國製藥龍頭，隨著高品質仿製藥鼓勵政策陸續推出，公司成為最大的獲利者，強調「進口療效，國產價格」的品牌形象。機構看好其廣大的替代空間和較強的疊加爆發能力。

華海藥業將此次納入名單的恩替卡韋片、替米沙坦片、阿立哌唑片都為 2017 年在美國上市的仿製藥品。

近年來，中國製藥行業始終處於「仿製藥大國」的狀態，目前中國國産藥品基本是仿製藥，並經常出現上百家企業生産同一品種藥品的情況。

上證報不完整統計，華海藥業在美國擁有 30 餘個 ANDA 品種，但截至目前隻有 8 個品種已在大陸上市。該公司 6 月 1 日披露，其纈沙坦通過優先審評並已獲批上市，預計市場超過人民幣 20 億元，進口替代空間巨大。