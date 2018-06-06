前有藥明康德和富士康 A股迎中國人保巨無霸恐非好事

中國人保 (1339-HK) 昨 (5) 日通過中國證監會審議，確定回歸 A 股上市，成為第 5 家登陸 A 股的保險公司，發行股數將達 45.99 億股，在 A 股歷史上排名第 8，也創下近 8 年來 A 股 IPO 紀錄，保守估計募資規模達人民幣百億元。市場分析人士表示，A 股迎來「巨無霸」，恐非好事。

一位資深市場分析人士在接受《國際金融報》記者採訪時表示，A 股剛剛經歷了一輪富士康上市的融資，接著又迎來中國人保這樣一個「巨無霸」級別的公司，對於目前低迷的市場而言，未必是好事。以目前 A 股的表現可能無法承受「巨無霸」的連續衝擊，現階段中國人保要想盡最大限度提升募資規模，恐怕並不現實。

今年 5 月 8 日，作為 A 股獨角獸第一股的藥明康德 (603259-CN) 上市，輕鬆獲得了逾人民幣 1300 億元的總市值規模；之後工業富聯 (富士康) 宣佈將於 6 月 8 日在上交所掛牌，發行價為每股人民幣 13.77 元，融資規模人民幣 271.2 億元，對應的發行本益比為 17.09 倍。

該分析人土說，結合當前低迷的市場環境，中國人保要麼主動縮減 IPO 募資規模，要麼採取股份鎖定、引入戰略投資者等靈活方式，否則其 IPO 進程可能還是會存在一定的未知數。

就在中國人保「回 A」的同時，中國人保 5 月 31 日獲批發行總額不超過人民幣 180 億的 10 年資本補充債券，發行期限為 6 月 5-7 日。

公開資料顯示，近年來，中國人保總資產和保費規模穩健增長，合併報表口徑的總資產由截至 2015 年 12 月 31 日的人民幣 8434.64 億元增至截至 2017 年 12 月 31 日的人民幣 9879.73 億元，年均複合增長率為 8.23%；保險業務收入由 2015 年的人民幣 3882.10 億元增至 2017 年的人民幣 4764.44 億元，年均複合增長率為 10.78%。

淨利潤方面，2017 年，中國人保實現歸屬于母公司股東的淨利潤為人民幣 166.46 億元，2016 年為人民幣 143.34 億元，2015 年為人民幣 191.76 億元。其中，2016 年淨利潤出現明顯下滑，官方解釋是「淨利潤下滑主要是由於資本市場不利波動、投資收益下降和自然災害頻發等」。

根據招股說明書，中國人保本次發行募集資金扣除發行費用後，將用於充實公司資本金。2017 年底，中國人保實際資本人民幣 2519.83 億元，核心資本人民幣 1980.75 億元，最低資本人民幣 843.23 億元，綜合償付能力充足率 299%，核心償付能力充足率 235%。

自中國人保 6 月 1 日傳出 A 股即將過會的消息後，港股股價已開始慶祝，當日上漲 8.89%，領銜港股保險板塊，昨 (5) 日繼續上揚，兩天累計漲幅 9.97%。而自去年 5 月公告計劃登陸上交所以來，中國人保港股已累計上漲 28%。今 (6) 日開盤後漲 0.490%，報港幣 4.1 元。

圖：新浪財經

據中國基金報整理，中國人保回 A 有 10 大看點，包括：

1、6 年後，迎來第 5 家 A+H 股市場的上市險企

2、發行量 45.99 億股，為 A 股史上第 8 大 IPO

3、回 A 後如何定價？A 股股價可能高於 H 股

4、去年淨利潤 166.46 億，僅次於平安和人壽

5、股權結構簡單，財政部和社保基金是主要股東

6、在財險市場獨佔鰲頭，連續多年市場份額居首位

7、積極佈局科技金融，入股螞蟻金服

8、中國已成全球第三大保險市場，仍處於初級階段