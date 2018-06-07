貴州茅台仍嘗試衝高 中金給出人民幣925元目標價

貴州茅台 (600519-CN) 昨 (6 日) 盤中突破人民幣 800 元關卡，最高報 800.95 元，今天依然高開，試圖繼續創高。券商大多看好後市，中金公司則喊出人民幣 925 元的目標價。

中金公司發布的研究報告指出，未來 1 年，白酒板塊的整體獲利能力提升是確定的，一線名酒有進一步的費用壓縮空間，其他名酒在次高端市場營收強勁增長。建議投資人繼續增持貴州茅台、五糧液 (000858-CN) 和瀘州老窖 (000568-CN)。

依財報來看，今年第 1 季，貴州茅台歸屬上市公司股東淨利潤 85.07 億元，年增 38.93%，增長速度較前兩年更快。2016 年貴州茅台第 1 季淨利潤為年增 12.01%，2017 年為 25.24%。

同花順統計數據顯示，5 月以來，有 6 家券商在貴州茅台的研報當中給出了相應的目標價。其中，中金公司給出人民幣 925 元的目標價最高，華泰證券給出 729.25 至 758.42 元的目標價最低。

中金公司認為，茅台將繼續保持穩健增長，產品結構提升和持續提價是主要增長來源。預期全年茅台酒營收人民幣 695.6 億元，年增 32.6%，其中高端茅台預期達到人民幣 229.4 億元，年增 55%。

隨著 A 股正式納入 MSCI，貴州茅台備受滬股通資金青睞。Wind 統計數據顯示，自 6 月 1 日以來，滬股通在 4 個交易日里累計淨流入近人民幣 81.9 億元，而貴州茅台獲滬股通資金累計淨買入人民幣 13.95 億元，占比達 17.03% 。

這波漲價之後，貴州茅台擁有人民幣近兆元市值，貴州茅台已是 A 股第 7 大市值個股，排在茅台前面的只有金融股與中石油，具體包括工商銀行、建設銀行、中國石油、中國平安、農業銀行和中國銀行。

其中，排在第 6 位的中國銀行市值為人民幣 10817.49 億元，較貴州茅台的 9870.57 億元只高出了 9.59%。