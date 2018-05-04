「新債王」贏了「老債王」：做空債市時機未到

目前來看，在關於債券市場是否進入熊市的預測上，有著「新債王」之稱的 Jeffrey Gundlach 要比「老債王」Bill Gross 略勝一籌。

Bill Gross 年初稱，在經歷 25 年的牛市後債市終於進入了熊市。彼時，十年期美債殖利率升至 2.6% 附近。Jeffrey Gundlach 對這一觀點並不苟同，儘管他認為熊市很快會來，但需要看到 30 年期美債殖利率升至 2.99% 或以上，打破長期趨勢才可以。

十年期美債利率曾在上個月一度突破 3% 的高位，今日位於 2.948% 一線。野村證券此前預計，殖利率或在夏季漲至 3.25%。30 期美債利率最高觸及 3.219%，今日位於 3.123% 一線。

投資公司 Janus Henderson 援引其基金經理 Bill Gross 發 twitter 稱，美債殖利率存在一個關鍵水平，一旦超過，會對股市和經濟產生負面影響，因為企業高度使用了槓桿。3.25% 是最接近這一水平的位置。債熊處於蟄伏狀態，殖利率在 2.8%-3.25% 區間。

在 5 月 3 日的採訪中，Bill Gross 似乎也表達了認輸的態度：

我預計十年期美債殖利率將在 2.8% 附近徘徊，年內有可能衝上 3.1% 至 3.15% 之間。

不過，他顯然沒有對「債牛已死」的觀點死心：

這是一個蟄伏中的熊市，意思是說這頭熊其實已經醒了，但還沒有真正發出的嘶吼。

或許 Bill Gross 說對了一半。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上周五的最新持倉報告顯示，投機客持有的十年期和五年期美債期貨凈空倉攀升至為 1995 年有記錄以來的最高水平，分別大增至 462,133 手和 591,849 手。下圖來自路透社：

重要的是，十年期殖利率沒有突破 2014 年 1 月以來的高點 3.041%。如若突破，殖利率將會創下 2011 年 7 月以來高點。

不過，聯準會關於繼續實行逐漸升息政策的表態，以及聯準會繼續縮表，通過出售債券增加資產負債表上的現金，將繼續施壓美債價格，從而提振殖利率。

『新聞來源／華爾街見聞』