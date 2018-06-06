【異動股】物流板塊表現強勢 暢聯股份(603648-CN)等3股漲停

早盤，物流板塊表現強勢，暢聯股份(603648-CN)漲停報21.09元，東方嘉盛(002889-CN)漲停報46.98元，嘉誠國際(603535-CN)漲停報32.59元，上海雅仕(603329-CN)、天順股份(002800-CN)漲超6%，德邦股份(603056-CN)漲3.52%報30.0元，華貿物流(603128-CN)、韻達股份(002120-CN)、圓通速遞(600233-CN)等股均紛紛上漲超2%。

消息面上，中國物流與採購聯合會4日發布的5月份中國物流業景氣指數為56.1%，較上月回升1.5個百分點。分析認為，從後期走勢看，新訂單指數回升1.6個百分點，回升至54.5%;業務活動預期指數保持60.8%的較高水平，這顯示出中國物流活動較活躍，預示著中國社會物流運行會繼續有所回升，物流行業向好發展。

此外，據上證報6月6日消息，繼電商、雲計算、金融、物流之後，阿里已將IoT(物聯網)上升至第五大戰略。阿里天貓5日宣布設立IoT團隊，並聯合科沃斯、奧克斯、杜亞、海爾推出首批物聯網電器新品。天貓IoT部門還將搭建專門針對IoT産品的天貓店和線下店，同時不排除與合作夥伴進行資本層面的合作，目前的洽談合作方涉及家電3C領域前20的企業。此次首批推出的物聯網産品包括智能路線規劃掃地機器人、智能溫控曲線空調、語音交互大屏電視、語音自動遙控窗簾等。天貓IoT團隊將通過整合阿里生態内的雲計算、大數據、AI技術等能力，與品牌方合作研發可互聯的智能設備。

值得注意的是，阿里“雲栖大會·上海峰會”將於7日在上海召開，IoT也是重點討論方向之一。此外，阿里雲還將公布人工智能技術在農業領域的最新應用。

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