股票飆漲9500% 讓這家公司連警衛都成了百萬富豪

在絕大多數的大企業中，百萬富豪無外乎是高管、能呼風喚雨者以及有著博士頭銜的科學大牛。

然而中國的舜宇光學科技（集團）有限公司卻是另外一番景象。在這家股價過去十年上漲速度超過 MSCI 全球指數中任何其它成份股的公司中，最富有的員工同樣可能就是車間工人、門衛或者食堂的廚子。

彭博匯總的數據顯示，這家鏡頭製造商不看職位而向早期員工發放股份的不同尋常決定已經讓數百人變成了百萬富豪。自 2008 年 5 月以來，舜宇光學科技的股價飆升了 9,500% 以上，甚至讓 Netflix Inc. 高達 7500% 的漲幅也相形見絀。

舜宇光學科技三十多年前由一位只受過高中教育的原電器廠工人創建，用的是借來的錢，算下來還不到 10,000 美元。這家公司現在已經成長為了一個 220 億美元的龐然大物，為三星和小米這樣的廠商提供鏡頭。市場對智慧手機、汽車和無人機上攝像頭需求的不斷成長推動了該公司利潤錄得連續十年的上升，也助燃了其股價令人眩目的漲幅。

布朗大學專門研究中國經濟的教授 Louis Putterman 在電子郵件中寫道：「可能舜宇光學科技在為工人創造財富方面是個最傑出的例子。」

雖然獎勵員工股份的做法可能並不常見，但舜宇光學科技的崛起毫無疑問則是中國決策者推動經濟向更可持續成長模式轉型過程中，如何去培育高科技成功企業的一個良好典範。這家公司還代表了中國財富分配狀況的變化。該國的科技從業人員在百萬富豪中所占的比例越來越大，據瑞信集團估計去年該數字增加到了 200 萬人。

舜宇光學科技的富裕員工受益於王文鑒的慷慨大方。他 1984 年在中國東部沿海小城余姚創辦了這家公司。上世紀 90 年代舜宇從鄉鎮企業改制成股份制公司時，王文鑒採取了罕見的做法，將股份分配的範圍拓展到了高級管理層以外，後來又把這些股份集中起來組建了一個信託。現在該信託有約 400 名持股人，並持有香港上市公司 35% 的股份。

「錢聚人散，錢散人聚，」 王文鑒在去年出版的一本關於舜宇歷史的書中寫道。該公司證實其員工信託仍有約 400 人，但拒絕讓王文鑒接受採訪。