【IPO追蹤】小米IPO銷團3外資6中資

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市傳小米最快會於明日(周四)作上市聆訊，如無意外可即日通過，最快在港本月底招股，而其香港IPO承銷團亦曝光，據悉，除初步招股文件上可見的3家中外資聯席保薦人外，承銷團同樣由中外資組成；小米發言人拒絕置評。 首隻以「同股不同權」形式在港上市的小米估值逾700億美元(約5460億港元)，短期內同時在中港兩地集資，金額合計約100億美元(約780億港元)，香港部分集資額佔70%、即70億美元(約546億港元)，內地CDR部分佔30%、即30億美元(約234億港元)。 整個上市計劃由中外資券商合力承銷，昨日傳出的承銷團，當中，外資行有摩根大通、瑞信及德銀，另有6家中資券商，分別為中金、中銀國際、工銀國際、建銀國際、農銀國際及招銀國際。而早前已在初步招股文件曝光的牽頭行為高盛、摩根士丹利及中信里昂。 小米上市後，其市值直逼喺美國上市搜尋引擎公司百度，目前百度市值約為910億美元。小米於8年前草草成立，當時由56位早期員工夾咗1100萬美元投資小米，如以小米上市後，按照股價區間中值計算，每位員工持有的小米股份平均值將達3600萬美元，相當於200倍投資回報率。若然小米上市後，市值持續上升，未來三大中國科技巨企BAT，百度、阿里巴巴跟騰訊(00700-HK)，或要改寫為ATM，而M代表嘅小米，就會取代B嘅代表百度。 綜合香港媒體報道