台達電COMPUTEX展出智慧樓宇及微電網能源基礎設施方案

台達電 (2308) 於 2018 台北國際電腦展 (COMPUTEX TAIPEI 2018) 以「互聯生智 能源成永續」為題，透過結合購物休憩的複合式電動車充電站情境，展出符合物聯網架構的「智慧樓宇解決方案」及「微電網解決方案」。針對零售商店，台達電提供管理平台、數據分析及智慧管理服務，滿足智慧零售商店營造舒適購物環境、降低營運成本及能源永續的需求；面對供電吃緊的挑戰，台達電以整合儲能及電動車充電的「微電網解決方案」解決面對的困難，透過調度管理再生能源、市電與儲能等電力來源，滿足多元電力需求。



台達電並首度展出 V2H/V2G(Vehicle-to-Home/ Vehicle-to-Grid) 雙向電動車充電器，除為電動車充電，更將電動車變成虛擬的電廠，成為供電源，讓未來電動車充電設施更具彈性。



台達電執行長鄭平表示，台達電自創立以來不斷提升零組件的能效，透過軟硬體整合，更拓展至室內系統甚至微電網的整體能效管理。面對快速變化的科技版圖，台達電除以電力電子核心技術結合行業知識，更攜手產業生態系面向工業自動化、樓宇自動化、資通訊基礎建設、能源基礎建設及電動車五大重點市場，為客戶提供符合物聯網架構的解決方案。



台達電品牌長郭珊珊表示，今年在 COMPUTEX 打造了一個複合式電動車充電站，透過生活場景呈現微電網平衡及調節；展場中並融入能源教育，以電網調度螢幕演示微電網運作的各式情境。讓參展民眾體會台達不只節能，更以創新科技來解決用電需求，打造能源永續城市。



台達電在 COMPUTEX 2018 推出業界領先的「智慧樓宇解決方案」及「微電網解決方案」，在智慧樓宇方面，台達電攜手旗下 Delta Controls、LOYTEC、晶睿 (VIVOTEK) 等子公司，透過無人零售商店的情境展示，在 COMPUTEX 呈現提供完整解決方案的實力，包括樓宇管理及控制、IoT 聯網照明、智慧安防監控、以及建築能源管理平台。



而針對空汙議題，台達電推出室內環境品質服務方案，整合室內環境感測器、商用級全熱交換器、空氣濾清設備及模組式空調，可自動偵測室內環境品質，自動換氣並有效過濾 PM2.5 懸浮微粒，降低室內 TVOC 總揮發性有機化合物。台達電全方位的智能樓宇解決方案，致力為使用者打造安全、舒適、智慧、節能的商用場域。



在微電網基礎設施方面，展區中戶外充電站整合台達全球首度亮相的 V2H/V2G 雙向電動車充電器及已實際運行於台達電日本赤穗綠能園區及台電綜合研究所樹林院區的儲能貨櫃及功率調節系統，並透過展區電網調度螢幕演示微電網運作的各式情境。

