產能利用率提升 智伸科5月營收淡季不淡

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 公布 5 月合併營收為 3.57 億元，月減 2.5%，較去年同期成長 14.66%；累計前 5 月合併營收為 18.22 億元，較去年同期成長 16.8%。智伸科表示，自去年第三季起主要客戶北美一階汽車供應商大廠針對公司旗下汽車傳動系統的雙離合器 (DCT) 相關零組件擴大其下單力道，加上主要客戶對汽車引擎動力系統之汽油高壓泵浦關鍵零件的需求持續增溫，拉升汽車營收比重達約 7 成 5，挹注包括東莞、浙江嘉善廠等各生產基地的產能利用率，是驅動整體營運保持成長態勢的主要原因。



智伸科進一步表示，為擴大公司在汽車產業的布局、與主要客戶保持緊密合作開發新產品的步調、致力改善整體營運結構等，目前除了已在浙江嘉善廠進行導入自動化設備、增設產線等，藉以滿足目前主要客戶訂單拉貨的需求，同時也積極於浙江新廠進行建置產線，以期未來能夠在各生產基地及業務計畫的引擎動能助攻下，盼整體營運成長。



展望第二季，智伸科指出，雖然第二季為傳統汽車產業淡季，但受惠於汽車產業持續加速燃油效率提升、油電混合動力車 (Hybrid) 等相關技術的研發進程，帶動新車導入缸內直噴引擎 (GDI) 及 DCT 產品的滲透率持續提升，有利於智伸科旗下汽車零組件產品銷售成長表現。



此外，智伸科仍持續積極新產品汰換舊產品、自動化產線導入、以及汽車新產品穩定量產出貨等，不僅保持穩定的訂單能見度及產能利用率外，因新產品具有優於舊產品平均毛利率水準的優勢，隨著新產品產線量產的學習曲線逐步爬升後，將有助智伸科整體毛利率及獲利能力提升。

