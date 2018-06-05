廣越首度於Computex展推出溫控智慧羽絨衣原型 將迎來產品爆發期

廣越 (4438) 今日首度在 Computex 展推出溫控智慧羽絨衣原型，已可接受品牌客戶下單，總經理吳朝筆指出，溫控智慧衣一旦達到量化穩定、價格合理、並建立售後服務網三大條件，將迎來產品爆發期。紡織綜合所協助福懋 (1434) 等廠商，在今年 1 月通過經濟部技術處 A + 企業創新研發淬鍊計畫補助，預計以兩年時間，福懋將垂直整合成衣廠廣越，橫跨領域整合電子廠金磚科技與系統商華電聯網等，共同合作發展高值化「智慧戶外服飾與救難服務技術」，並有 GPS 定位功能，可以進行呼救及醫療體系聯網，期能接軌國際戶外用品應用市場。



吳朝筆指出，此一合作案，是由紡綜所提供發熱纖維關鍵材料，技術移轉給福懋，再由廣越進行成衣的量化及商品化。另透過金磚科技研發溫度控制模組，將衣服的溫度提高至 38 度 - 45 度，而華電聯網負責雲端技術整合。總計畫案預算約 2.4 億元，其中，政府將補助 1.2 億元，其他由業者自籌。



吳朝筆表示，這套溫控智慧羽絨衣的原型，是兩件式的夾克，不但有溫控功能，亦有防水、吸濕、排汗等機能性，且外型時尚，已可以接受品牌廠商的訂單，進入量產化。



吳朝筆分析，廣越在此已研發兩年，他預測，溫控智慧衣要進入成熟期，有三大條件要完成，一是量化的問題，目前福懋的 sensor 功能已穩定，可以耐水洗，已達到量化的條件。二是價格的問題，成本要獲得品牌商及消費者接受。舉例來說，一套兩件式的羽絨衣，一件成本 55-59 美元，加了溫控的成本，如控制在 75 美元以內，成品售價 349-399 美元，應該就可以商品化。



第三是由紡織及電子元件組成的溫控衣，要有售後服務，吳朝筆說，要像 iPhone 一樣，消費者遇到產品故障時，可以在門市更換，品牌的售後服務很重要。如果三大條件皆完成，智慧衣真正的爆發時代就會來臨。



根據 IDTechex 市場調查報告指出，全球智慧型紡織品及電子紡織品的市場價值，到 2027 年估計將達到 50 億美元，市場潛力雄厚。

