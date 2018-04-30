〈台達電法說〉股價接連破底 鄭平：不因股價停下轉型腳步

台達電 (2308-TW) 近期股價持續走跌，今 (30) 日最低來到 106 元，創 2013 年 2 月以來新低，執行長鄭平表示，股價因素影響多，現在是轉型的過程，未來才能跟上發展，公司已經決定往這邊發展，如果因為股價關係，把研發腳步停下來，這不是公司本意。

鄭平表示，因為外資持有股票多，當現在美國利率調升，外資自然會調整持股。

不過鄭平也分析，之前推升公司股價走揚，從 2009 年開始到 2-3 年前，是因為公司營運跟上 PC 產業，但是這 2 年卻沒有跟上手機，接下來的新產業包括 IA(工業自動化)、IOT 及電動車等等。

鄭平表示，對公司來說，要一次努力多個產業比較累，但是這幾年投入研發許多資源，現在是轉型過程，才能跟上未來產業發展，至於營收成長腳步跟不上，也是公司要調整的部分，未來要做系統，將前端與後端做好。

鄭平也分析，對工業自動化策略很清楚，不只要賣零組件，也要賣系統，不過工業自動化看到的人都很想做，甚至還來挖角，因此這是一個硬碰硬的行業，售後服務也很重要。鄭平指出，台達做工業自動化主要是自有品牌，因為公司市占率還很小，未來將持續投資硬體、軟體與系統整合。

對於美國製造，鄭平也表示，目前沒有赴美製造的計畫，但未來很難說。