〈台達電法說〉電源跌價情形回穩 Q2營運可望回升

電源供應器大廠台達電 (2308-TW) 董事長海英俊表示，第 1 季毛利率因為 PC 相關產品價格下跌，加上原物料上漲，兩不利因素夾攻，導致毛利率下滑展望第 2 季，就目前來看，電源跌價狀況已有回穩，工業自動化、樓宇自動化及基礎建設等業務也維持成長，僅手機客戶還在去化庫存，營運可望較第 1 季回升。

台達電第 1 季營收 509 億元，季減率 17%，年增率 4%；毛利率 25.6%，季減 2.1 個百分點，年減 2 個百分點；營業利益 28 億元，季減率 52%，年減率 30%；稅前盈餘 38 億元，季減率 42%，年減率 25%；稅後純益 28 億元，季減率 42%，年減率 29%，每股稅後純益 1.07 元，低於去年同期的 1.51 元，也低於去年第 4 季的 1.84 元。

海英俊表示，儘管原物料成本增加，但是因為自動化效益浮現，人工成本就不像之前那樣增加，另外招工也越來越順利。

海英俊指出，最大的挑戰是轉型，要轉到毛利高的產品，例如 IA(工業自動化)。公司的 IA 沒有降價，但是因為原物料價格上漲，使得獲利率略有下滑，未來的獲利，公司會努力讓獲利率往上走。

至於原物料漲價，海英俊表示，會在新產品跟客戶反映價格轉嫁，這也是一直在做的事，但是會有時間落差，同時也要看市場競爭狀況。

對於未來毛利率有沒有機會回升到 27-28% 的平均水準，海英俊表示，公司會持續把資源放到新的東西，例如將 NB 充電器研發放到醫療，至於原有產品則盡量 cost down，只要公司產品價值夠，毛利率還是有機會回到 27-28%。