鄭棉跌停 中棉協稱棉花供應不存在短缺問題

6月5日上午，鄭棉期貨主力合約盤中突然跌停，棉紗期貨合約同樣暴跌，盤中觸跌停。業内人士稱，這一幕或與中國棉花協會(下稱“中棉協”)昨日在官網發出的行業預警風險提示有關。該提示稱棉花供給數量不存在短缺問題。

中棉協在行業預警中稱，目前我國有充足儲備庫存保障輪出需求，還可以通過增發進口棉配額等其他措施增加市場供應，供給數量不存在短缺問題。

對於行業内新疆棉花的減産預期，棉花協會在預警中稱今年全國植棉面積保持基本穩定，其中新疆還繼續增加。雖然局部棉區遭遇氣象災害，但與往年相比差别不大，且發生時間較早，對整體産量影響有限，目前重播已經全部完成。

預警還顯示，今年儲備棉輪出總量沒有上限，隻要棉紡織企業有需求，輪出時間可以延長至9月底。中纖局和中儲棉公司已提前做了相關準備工作，目前正通過優化檢驗流程、改變抽樣方法等方式加快檢驗進度，保障每日挂牌數量達到3萬噸。

協會提示，企業應密切關註政策動態，併建議有關部門加強期貨市場的監管力度，防止炒作等行為對棉花産業健康發展産生不良影響。

來源：中國證券網

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