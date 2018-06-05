中航科工成首家央企H股全流通 國信證券搶先入局

中航科工 (2357-HK)H 股全流通計畫獲批，並指定國信證券及其香港子公司作為境內託管和境外交易代理商。這是繼聯想控股 (3396-HK)) 之後第二家 H 股全流通的試點企業，也是首家實施 H 股全流通的央企。

中航科工今 (5) 日開盤後一度上漲至港幣 5.18 元，截至 11 左右，報港幣 5.15 元，或 + 0.195%。大摩日前指其目標價為港幣 6.85 元，評級「增持」。

圖：新浪財經

《證券時報》報導，早在 5 月 9 日，中航科工就申請成為首批實現 H 股全流通試點之一，並獲證監會批准，是首家進入全流通試點的央企。6 月 1 日，香港聯交所上市委員會批准了中航科工 36.09 億股 H 股上市及買賣。

也就是說，這是繼 4 月 20 日證監會宣佈推出首家 H 股全流通試點 -- 聯想控股之後的第二家 H 股全流通試點企業，也是首家實施 H 股全流通的央企。

中航科工主要從事航空產品的研究、開發、製造和銷售及相關工程服務，擁有航空產業鏈上中下游各項業務。此次獲得全流通試點的批復，將進一步推動中航科工的國際化發展戰略。

H 股全流通對券商來說是一個難得的新市場機遇，券商可以為 H 股全流通試點企業提供服務，關鍵內容包括：提供試點前期的財務顧問服務，試點期間的開戶交易結算服務，以及試點後期的企業再融資、資本仲介等服務。

中航科工選擇了國信證券 (002736-CN) 作為境內證券公司託管其內資股東持有的試點股份，國信證券 (香港) 經紀有限公司為其股份交易結算的境外代理券商，提供 H 股全流通試點業務相關服務。

此前，聯想控股選擇的券商是中信證券 (600030-CN)，目前這 2 家券商已搶先進入服務 H 股全流通試點企業的新市場。

為首批獲得 H 股全流通試點業務資格的境內券商，國信證券做了一系列的準備，包括提供先進的技術系統，並在 H 股全流通試點業務的開戶、交易、結算、風控、外匯額度管理等多個環節做了充分的準備，為試點企業提供業務辦理全流程服務及財務顧問、資本仲介等綜合金融服務。

國信證券相關負責人表示，H 股全流通為中資券商增加了新的利潤來源，券商可以在借鑒 A 股全流通路徑和經驗的基礎上，推進競爭戰略多元化和服務的綜合化。