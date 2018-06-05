〈蘋果WWDC〉8項蘋果WWDC重點匯整：軟體、手錶、穩定性

蘋果公司 Apple (AAPL-US) 年度的開發者大會 (WWDC) 週一 (4 日) 展開，第一場演講就由執行長 Tim Cook 上台演說，介紹了新操作系統 iOS 12 以及桌機操作系統 macOS 的更新。

今年的演講主題較為平淡，在 iPhone 銷量強勁的情況下，許多負面消息環繞著蘋果公司，如智慧型音響 HomePod 被爆料在木質家具留下印記，及 MacBook Pro 筆電鍵盤和限制 iPhone 速度問題也都需要被解決。

從今天開始，蘋果公司希望為今年樹立新的基調，以下是今年的重點：

手機操作系統 iOS 12

最具突破的亮點是上週網路洩露並今天被證實的「數位健康儀表板」。蘋果公司表示，此設計有助於抑制智慧手機的過度使用，幫助用戶走向更健康的道路。

往後，iPhone 用戶可設置「請勿打擾」模式以便上床睡覺，「勿顯示分組通知」來減少干擾，和設置每天使用應用程式的時間計時器。

圖：afp

此外，iPhone 用戶往後也可設定孩童使用的手機時辰，並調節各應用所花費的時間。

Memoji

Memoji 為 AR (擴增實境) 版本的臉部圖案 (emoji)，可將 iPhone 用戶的臉部表情映射到圖貼上，而更新後的 Memoji 設有「舌頭」偵測器，可將用戶的舌頭表情注入到圖貼裡。

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如使用者喜歡群組聊天，蘋果軟體 FaceTime 開始支援多達 32 人的群體視頻聊天模式，而聊天過程中，Animoji 和 Memoji 都可被利用，增添視頻的樂趣。

智慧助理 Siri

Siri 的更新較為穩定，讓使用者調試自己的「技能」，如教導 Siri 幫用戶訂特製的咖啡，或查特殊的天氣等。

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桌機操作系統 macOS Mojave

蘋果繼續以場景地名做操作系統的命名，而這次的 Mojave 也不例外。新更新包含了「黑暗模式」，使各視窗呈現較暗淡的色系。

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Safari 網路瀏覽器

對於用戶的資訊，資安為新 Safari 更新的重點項目。Safari 現在可阻擋網站的追蹤，如臉書 (FB-US) 的「按贊」和「評論」跟蹤器等，同時也給予各網站一個建議的用戶資訊，使網路廣告無法鎖定目標群體，實現用戶的網路「匿名化」。

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Mac 應用商城

受冷落的桌機應用商城獲得了全新的更新，更加凸顯了應用，並添增了如「Office 365」、「Lightroom CC」、和「BBEdit」等應用軟體。

手錶 watchOS 5 變社群軟體

蘋果手錶的操作系統 watchOS 5 將使用戶與社群做聯結，除了參加體能競賽外，watchOS 也能做錄影的動作，記錄運動使的場景。

此外，蘋果手錶的擁有者也將能在手錶上瀏覽網頁、餐廳訂位、聽 Podcast 節目、及 Siri 互動等多項功能。

最具特色的乃「對講機模式」，watch 的用戶可互相以對講機方式溝通，添加社群互動。

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蘋果電視 Apple TV 4K

蘋果電視開始支援 Dolby Atmos，蘋果將更新其 iTunes 軟體，並推出有線電視頻道和直播的體育賽事。