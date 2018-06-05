臉書隱私權問題纏身 對沖基金卻超愛買？

針對用戶隱私權問題，社群平台臉書 (Facebook) 今年第 1 季，承受許多負面報導，以及來自立法機構更嚴格的審查，但對沖基金仍看好該公司，增加對臉書的股份持有，華爾街分析師亦認為股價還會再上漲。

《彭博社》報導，根據高盛集團在第 1 季結束後整理的數據，在對沖基金前 10 大持股公司中，臉書 (FB-US) 占據了 97 家對沖基金前 10 名榜單，高於其他所有公司出現的比例，在去年 9 月時，臉書只僅出現在 81 間對沖基金前 10 榜單。

數據的變化代表著，儘管臉書被隱私權問題纏身，對沖基金仍認為投資臉書是一筆好生意，臉書股價在今年前 3 個月約下跌 10%，在爆發劍橋分析公司濫用臉書用戶個資後，該公司股價在 3 月 27 日跌至 152.22 美元的低點，但在那之後呈現谷底反彈態勢，在週五攀上歷史新高點 193.99 美元。

臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 展現該公司捍衛用戶隱私權的決心，但週一《紐約時報》報導，臉書允許裝置製造商如蘋果和三星，在未取得用戶同意情況下，取得使用者和其朋友的個資，因此臉書股價週一略微下滑 0.37%。

臉書股價日線走勢圖

華爾街分析師的看法跟對沖基金類似，彭博社調查顯示，有 41 位分析師對臉書的評級為買入，2 位建議持有，2 位評為售出。未來 12 個月平均股價預測為 222.18 美元，4 日收盤價為每股 193.28 美元，代表分析師預期股價將上漲約 15%。