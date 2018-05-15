最新一起！特斯拉瑞士發生事故 撞護欄起火燃燒

電動汽車廠商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 近期產品，已屢次發生消費者傷亡事件，最新一起是特斯拉於瑞士 Bellinzona 發生事故，據了解，肇事原因是汽車在進入隧道後無法控制，導致撞入中央護欄起火燃燒。

據 Bellinzona 消防部門的官方臉書指出，特斯拉在撞擊後鋰離子電池再次起火。消防部門表示，「鋰離子電池的劇烈衝擊可能導致了一種稱為 "熱失控" 的現象，即溫度快速且不可阻擋地增加」。目前還不清楚這輛車是否在碰撞發生前使用自動駕駛。

圖：ZeroHedge

近期特斯拉車輛事故頻傳，約 2 個月前即有一名華裔蘋果工程師駕駛特斯拉後發生事故死亡，而美國也有 2 名男性於上週二 (8 日) 因駕駛特斯拉發生事故死亡，1 位男性獲救。上週五 (11 日) 特斯拉也發生一起無剎車車輛撞擊以外，駕駛有幸右腳踝傷勢獲救。

而對於特斯拉的安全性是否出現嚴重瑕疵，目前美國國家運輸安全委員會 NTSB 及美國國家公路交通安全管理局 NHTSA 都在加緊調查相關資訊。

圖：ZeroHedge

而對於特斯拉目前的財務狀況，據《彭博》報導，穆迪公司投資者服務分析師 Bruce Clark 在一份報告中提道，特斯拉創立的 15 年來未獲利，將需要籌集超過 20 億美元，不僅維持今年的現金流量健康度，還包括償還 2019 年到期的約 12 億美元債務。以每分鐘 6500 美元的速度燒錢，特斯拉現有的現金量應無法度過今年底。

特斯拉股價週一 (14 日) 收盤下滑 3.02% 來到每股 291.97 美元。